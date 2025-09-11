'요리하는 돌아이' 윤남노 셰프, 테팔 모델 발탁

테팔은 '요리하는 돌아이' 윤남노 셰프를 테팔 주방 칼 모델로 발탁했다고 11일 밝혔다.

테팔은 윤남노 셰프와 브랜드를 대표하는 주방 칼 라인 '아이스포스', '프리시젼'을 필두로 '누구나 셰프처럼'이라는 주제의 다양한 마케팅 활동을 펼칠 예정이다.

주방 칼 모델 윤남노 셰프 (사진=테팔)

윤남노 셰프는 넷플릭스 '흑백요리사', JTBC '냉장고를 부탁해' 등에 출연해 섬세하고 뛰어난 요리 실력은 물론 독보적인 캐릭터로 많은 사랑을 받고 있다.

최근에는 일상을 보여주는 예능 프로그램에 출연해 소장하고 있는 다양한 칼을 소개하며 셰프로서의 장비 욕심을 드러내기도 했다.

테팔이 공개한 영상 인터뷰에서 윤남노 셰프는 "과거 테팔 집밥 요리왕 대회 참가자였던 제가 12년 만에 테팔 칼의 광고 모델이 되어 영광"이라고 말했다.

테팔 마케팅 담당자는 "칼에 진심인 윤남노 셰프의 이미지가 테팔 브랜드 가치와 부합해 큰 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다"고 전했다.