테팔, 라이트믹스 버핏그라운드 팝업 열어

주방가전 브랜드 테팔은 커뮤니티형 피트니스센터 버핏그라운드와 손잡고 '라이트믹스X버핏그라운드 팝업존'을 연다고 9일 밝혔다.

팝업은 역삼과 삼성, 도곡, 광화문, 신도림, 가산, 판교 등 수도권 주요 7개 지점에서 운영된다. 테팔 휴대용 무선 믹서기 라이트믹스를 직접 체험할 수 있다. 테팔은 버핏그라운드와 대규모 체험단 등 다양한 협업을 이어 나갈 예정이다.

라이트믹스X버핏그라운드 팝업존 (사진=테팔)

이번 협업을 기념해 SNS 이벤트도 진행한다. 오는 18일까지 테팔과 버핏그라운드 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 자신의 운동 다짐을 댓글로 남기면 추첨을 통해 30명에게 테팔 라이트믹스와 버핏그라운드 할인 쿠폰을 제공한다.

테팔 라이트믹스는 건강한 음료와 식단을 즐기는 '헬시플레저족'을 겨냥해 출시한 휴대용 무선 믹서기다.

테팔 마케팅 담당자는 "건강한 라이프스타일을 즐기는 소비자와 직접 소통하기 위해 버핏서울과 팝업존을 운영하게 됐다"라며 "운동과 건강한 식습관을 동시에 관리하고자 하는 많은 분들이 테팔 라이트믹스를 경험해보시길 바란다"라고 말했다.