테팔, 무선청소기 '엑스클린 4' 출시

주방가전 브랜드 테팔은 올인원 딥클린 무선청소기 '엑스클린 4'를 출시했다고 20일 밝혔다.

신제품은 청소기 한 대로 진공청소와 물걸레 청소를 동시에 할 수 있어 최소한의 움직임으로 최상의 청소 효과를 제공하는 것이 특징이다.

고성능 모터를 탑재해 액체와 고체 등 다양한 형태의 오염물을 강력하게 흡입한다. 정수와 오수를 분리한 이중 물탱크 시스템을 적용해 항상 깨끗한 물로 바닥을 청소한다.

테팔 올인원 딥클린 무선청소기 '엑스클린 4' (사진=테팔)

420번 회전하는 극세사 롤러 헤드와 사이드 브러시가 미세먼지부터 머리카락, 반려동물 털은 물론 바닥에 흘린 이유식, 요거트, 음료 등 액체 오염까지 손쉽게 제거한다.

스마트 먼지 감지 센서가 먼지 양을 인식해 1~3단계로 흡입량을 조절한다. LED 스크린을 통해 청소 모드나 오염도, 배터리 잔량 등을 직관적으로 확인할 수 있다.

한 번 충전으로 최대 50분까지 사용할 수 있다. 바닥재 종류와 관계없이 안정적인 흡입력과 물청소 성능을 유지한다. 이동 손잡이와 2개의 바퀴를 적용했다.

청소 후에는 버튼 하나로 극세사 롤러를 깨끗하게 세척할 수 있다. 분리형 롤러를 비롯해 물세척이 가능한 교체형 필터, 청소 브러시 등으로 유지 관리가 용이하다.

테팔 올인원 딥클린 무선청소기 엑스클린 4는 ▲충전 거치대 ▲극세사 롤러(2개) ▲공기청정 필터 ▲청소 브러시 등 액세서리 4종을 함께 제공한다.

온라인에서 먼저 출시되며 주요 백화점과 대형마트, 하이마트 등 오프라인 채널에서도 순차적으로 만나볼 수 있다.