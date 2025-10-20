테팔, 무선청소기 '엑스클린 4' 출시

주방가전 브랜드 테팔은 올인원 딥클린 무선청소기 '엑스클린 4'를 출시했다고 20일 밝혔다.
신제품은 청소기 한 대로 진공청소와 물걸레 청소를 동시에 할 수 있어 최소한의 움직임으로 최상의 청소 효과를 제공하는 것이 특징이다.
고성능 모터를 탑재해 액체와 고체 등 다양한 형태의 오염물을 강력하게 흡입한다. 정수와 오수를 분리한 이중 물탱크 시스템을 적용해 항상 깨끗한 물로 바닥을 청소한다.
420번 회전하는 극세사 롤러 헤드와 사이드 브러시가 미세먼지부터 머리카락, 반려동물 털은 물론 바닥에 흘린 이유식, 요거트, 음료 등 액체 오염까지 손쉽게 제거한다.
스마트 먼지 감지 센서가 먼지 양을 인식해 1~3단계로 흡입량을 조절한다. LED 스크린을 통해 청소 모드나 오염도, 배터리 잔량 등을 직관적으로 확인할 수 있다.
한 번 충전으로 최대 50분까지 사용할 수 있다. 바닥재 종류와 관계없이 안정적인 흡입력과 물청소 성능을 유지한다. 이동 손잡이와 2개의 바퀴를 적용했다.
청소 후에는 버튼 하나로 극세사 롤러를 깨끗하게 세척할 수 있다. 분리형 롤러를 비롯해 물세척이 가능한 교체형 필터, 청소 브러시 등으로 유지 관리가 용이하다.
테팔 올인원 딥클린 무선청소기 엑스클린 4는 ▲충전 거치대 ▲극세사 롤러(2개) ▲공기청정 필터 ▲청소 브러시 등 액세서리 4종을 함께 제공한다.
온라인에서 먼저 출시되며 주요 백화점과 대형마트, 하이마트 등 오프라인 채널에서도 순차적으로 만나볼 수 있다.