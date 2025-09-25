테팔, 무선청소기 '엑스포스 9.60' 출시

주방가전 브랜드 테팔은 무선 청소기 '엑스포스 9.60' 2종을 출시했다고 25일 밝혔다.

엑스포스 9.60은 기본 모델과 본체 스틱이 구부러지는 플렉스 모델 총 두 가지로 구성됐다. 한층 강화된 흡입력과 2kg 무게, 업그레이드된 청소 솔루션을 제공한다.

250W 출력 초강력 BLDC 모터와 분당 1천500번 회전하는 소프트롤러가 크고 작은 먼지부터 머리카락까지 깔끔하게 흡입한다. 공기와 먼지를 분리해 흡입력을 유지하는 싸이클로닉 기술을 적용했다.

테팔 무선청소기 '엑스포스 9.60' (사진=테팔)

총 무게는 기본 모델 2kg, 플렉스 모델 2.2kg이다. 두 모델 모두 핸디형으로 변환 시 1.1kg으로 더욱 가벼워진다.

사각지대 청소도 한결 쉬워졌다. 10mm 이하 초 슬림 엣지 브러시는 벽과 구석까지 놓치지 않고 먼지를 흡입한다. 브러시에 LED를 장착해 어두운 곳에 숨어있는 먼지까지 확실하게 제거할 수 있다.

플렉스 모델의 경우 버튼을 누르면 본체 스틱이 구부러져 허리를 숙이지 않고도 가구 밑 공간을 청소할 수 있다.

공기 정화 기능도 더했다. 헤파 필터를 탑재해 0.3㎛(마이크로미터) 초미세먼지를 99.9% 차단하는 등 공기 중 먼지를 세심하게 걸러낸다. 먼지통은 원터치로 손쉽게 분리되고 구성품은 모두 물 세척이 가능하다.

배터리는 완충 시 최대 45분 사용할 수 있다. 바닥 감지 센서로 먼지 양에 따라 흡입력을 자동으로 조절할 수 있어 배터리 낭비 없는 효율적인 청소가 가능하다.

또한 스마트 컨트롤 디스플레이를 탑재해 세 가지 청소 모드(에코, 오토, 부스트)를 쉽게 전환할 수 있다. 배터리 잔량, 필터 청소 알림 등을 직관적으로 확인할 수 있다.

엑스포스 9.60은 퍼플과 화이트(기본 모델), 레드(플렉스 모델) 등 3가지 색상으로 출시됐다. ▲이지 브러시 ▲소파 브러시 ▲틈새 브러시 ▲LED 브러시 ▲고속 충전과 보관이 동시에 가능한 스탠드형 거치대 등 6가지 액세서리를 함께 제공한다.