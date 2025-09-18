테팔, 와이드 에어프라이어 '이지프라이&피자' 출시

글로벌 주방·가전 리딩 브랜드 테팔은 와이드 바스켓으로 대용량 조리가 가능한 에어프라이어 ‘이지프라이&피자’를 출시했다고 18일 밝혔다.

신제품 '이지프라이&피자 와이드 에어프라이어'는 엑스 라지 사이즈 와이드 사각 바스켓으로 11인치 피자 한 판을 한 번에 조리할 수 있다.

테팔 와이드 에어프라이어 이지프라이&피자 (사진=테팔)

위·아래 이중 열선을 적용한 듀얼 히팅 시스템으로 식재료를 뒤집지 않아도 고르게 익힌다. 예열 없이 최대 230도까지 빠르게 조리해 기름기 없이 바삭하고 맛있는 요리를 완성할 수 있다.

바스켓 용량 대비 불필요한 높이는 줄여 기존 에어프라이의 부피 문제도 개선했다. 전면 유리창과 내부 조명이 있어 실시간으로 조리 과정을 확인할 수 있다.

직관적인 아이콘의 디지털 스크린으로 원하는 시간과 온도를 선택할 수 있다. 피자와 냉동피자, 감자튀김 등 10가지 자동 조리 프로그램 기능을 지원한다.