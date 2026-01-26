대통령 생리대 가격 지적에...유한킴벌리·깨끗한나라 '중저가 라인' 확대

이재명 대통령이 최근 국내 생리대 가격이 유독 비싸다고 공개 지적한 가운데, 공정거래위원회가 주요 생리대 업체들을 대상으로 가격 담합 조사에 착수하면서 관련 업계가 중저가 제품 확대에 속도를 내고 있다.

26일 업계에 따르면 유한킴벌리는 중저가 제품군과 유통 채널 확대를 통해 대응에 나섰다.

회사는 ‘좋은느낌 순수’와 ‘좋은느낌 코텍스 오버나이트’를 통해 3종의 중저가 생리대를 판매 중이며, 해당 제품들은 2016년 이후 11년째 가격을 동결해왔다. 최근에는 이들 제품의 오프라인 유통 확대에도 나섰다.

온라인 중심으로 판매되던 ‘좋은느낌 순수’는 쿠팡에 이어 지마켓, 네이버 스토어, 자사몰 맘큐 등으로 공급 채널을 넓혔고, 타 유통사와 오프라인 채널 확대도 논의 중이다. ‘좋은느낌 코텍스 오버나이트’는 다이소와 대리점을 통한 판매를 지속한다.

유한킴벌리는 올해 2분기 중 ‘수퍼롱 오버나이트 타입’ 중저가 신제품도 출시할 계획이다. 기존 패드와 오버나이트 제품을 포함해 중저가 라인업을 4종까지 확대해 가격 접근성을 높인다는 전략이다.

유한킴벌리 여성용품사업부 담당자는 “대한민국 리딩 기업으로서 한국산 생리대의 세계적 경쟁력을 유지하는 한편, 보편적 월경권을 확장해 여성의 삶의 질을 높일 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

(사진=클립아트코리아)

깨끗한나라도 중저가 생리대 공급 확대를 공식화했다. 깨끗한나라는 26일 소비자 선택권 확대와 시장 수요 변화에 대응하기 위해 중저가 제품군 확대를 검토 중이라고 밝혔다.

그동안 ‘순수한면’, ‘디어스킨’ 등을 중심으로 온·오프라인 유통망을 운영해온 깨끗한나라는, 일상 사용 부담을 낮춘 가격대와 기본 기능을 충실히 갖춘 제품을 상반기 내 선보이는 것을 목표로 개발을 진행하고 있다. 제품 설계와 구성 방향을 구체화하는 동시에 고객 접근성을 높일 수 있는 유통 방안도 함께 검토하고 있다.

깨끗한나라는 상업적 대응과 함께 취약계층 지원 활동도 병행하고 있다. 굿네이버스, 지파운데이션 등 복지기관과 협력해 생리대와 위생용품 기부를 지속하고 있으며, 여성 청소년과 취약계층의 위생·건강권 보호를 위한 지원 활동을 이어가고 있다.

깨끗한나라 관계자는 “소비자의 다양한 니즈와 사용 환경을 고려해 합리적인 가격대의 선택지를 지속적으로 검토하고 있다”며 “국내 토종 기업으로서 책임감을 바탕으로 품질 기준을 충실히 반영한 제품 개발과 취약계층 지원을 이어가겠다”고 말했다.