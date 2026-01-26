오늘의집, ‘미식100선’ 공개

오늘의집은 식탁 위의 음식에만 머물던 미식의 개념을 주방 공간 전체로 확장한 브랜딩 기획전 ‘미식100선’을 선보인다고 26일 밝혔다.

‘미식100선’은 가구, 조리도구, 홈데코, 테이블웨어 등 미식을 완성하는 주방의 요소들을 중심으로 일상의 식경험을 새롭게 조명하고자 기획됐다. 단순히 먹는 행위를 넘어 요리를 만들고 즐기는 공간의 분위기까지 미식의 과정으로 재해석해 주방에서 보내는 시간이 풍요로워질 수 있는 경험을 제안한다는 설명이다.

이번 기획전에서는 스타우브, 사브르, 락앤락, 테팔, 글로벌나이프, 쿠쿠, 발뮤다 등 대중적으로 신뢰받는 브랜드부터 일광전구, 킨토, 알라바스터, 호즈미 등 감도 높은 브랜드까지 아우르는 폭넓은 라인업을 갖췄다.

오늘의집, ‘미식100선’ 공개

특히 이번 ‘미식100선’에는 확고한 취향으로 미식을 즐기는 10인의 크리에이터가 참여해 눈길을 끈다. 핫플레이스 사장님부터 요리 크리에이터까지, 서로 다른 배경을 지닌 미식가 10인의 선택을 담은 숏츠 영상 콘텐츠를 순차 공개할 예정이다. 참여 크리에이터는 ▲을지로 와인바 'PER' 장경진 대표 ▲티티티 문화 기획사 남준영 대표 ▲마하건축사사무소 김동현 소장 ▲핀치 브런치바 류제호 대표 ▲디저트 스튜디오 콘페티야드 윤세화 대표 ▲MMK 김희진 브랜드 디렉터 ▲헤리터 전주홍 대표를 비롯해 ▲크리에이터 나나테이블 ▲크리에이터 미미 ▲크리에이터 요나 등 총 10인이다.

이들의 이야기를 담은 숏폼 외에도 ‘미식 테이블로 초대’하는 컨셉으로 제작한 브랜드 필름을 공개한다. 미식 도구 100가지를 통해 주방에서의 일상이 한층 더 낭만적으로 바뀌는 순간을 담아내며 ‘미식100선’이 제안하는 주방의 풍경을 입체적으로 보여줄 예정이다.

‘미식100선’과 연계한 할인전도 함께 진행한다. 고객이 부담 없이 미식 라이프를 즐길 수 있도록 주방을 완성하는 다양한 미식 도구를 할인된 가격에 판매한다. ▲원데이 미식 특가 ▲릴레이 카테고리 할인 ▲브랜드 세일 등 다채로운 세부 코너도 준비했다. 이와 함께 ‘미식100선’ 100개 상품에 한해 4만원 이상 구매 시 최대 5천원 할인되는 12% 쿠폰을 제공하며, 기획전 상품을 대상으로 20만원 이상 구매 시 최대 1만 5천원 할인 혜택도 마련했다.

또한 ‘데이터로 예측하는 2026 미식 트렌드’, ‘구매후기로 검증하는 미식 베스트셀러’, ‘미식가들이 선택한 미식도구’ 등 테마형 연계 기획전 3종을 통해 ‘미식100선’을 다각도로 즐길 수 있도록 구성했다.

오늘의집은 ‘미식100선’을 기념해 미식 트렌드를 반영한 래플 이벤트를 펼친다. 총 20명의 당첨자를 선정해 최근 화제의 중심에 있는 ‘두바이 쫀득 김밥’을 비롯해 ‘세이투셰 두들 페르시안 플레이트’, ‘무자기 나뭇잎 수저 받침 세트’, ‘발뮤다 NEW 더 팟 주전자’ 등 소장 욕구를 자극하는 4종의 아이템을 경품으로 증정한다.

오늘의집 관계자는 “이번 ‘미식100선’은 음식을 돋보이게 하는 그릇부터 공간을 채우는 조명과 가구에 주목해 미식의 경험을 공감각적으로 확장하고자 기획했다”며 “다양한 콘텐츠와 쇼핑 할인 혜택을 통해 주방에서의 고객 일상이 한층 더 즐거워지길 기대한다”고 말했다.