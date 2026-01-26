틱톡, ‘뷰티 크러시 런던’서 K뷰티 성과 조명

틱톡이 지난 23일 오전(현지시간) 영국 런던 쇼어디치에서 틱톡샵의 뷰티 분야를 소개하는 ‘뷰티 크러시 런던(Beauty Crush London)’을 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 주요 뷰티 기업과 크리에이터들이 한자리에 모여, 틱톡샵에서의 뷰티 트렌드와 브랜드 성장 사례를 살펴보고, 서로에게 적합한 파트너를 찾는 매치메이킹 행사였다. 영국 대표 뷰티 크리에이터 수백 명과 여섯 개의 한국 브랜드를 포함한 18개의 뷰티 브랜드가 참석했다.

행사는 먼저 패널 토크를 통해 영국 뷰티 시장에서 나타나는 소비자 구매 여정의 변화와 ‘발견형 커머스(Discovery Commerce)'로 대표되는 틱톡샵의 커머스 모델을 논의한 후, 참석자들이 직접 브랜드의 제품을 체험하고 정보를 교환하는 방식으로 운영됐다. 행사 후반부에는 개별 브랜드가 별도 프로그램을 통해 자신들의 제품 특성과 활용법, 사용 루틴 등을 소개하며 크리에이터 협업을 위한 접점을 넓혔다.

틱톡 틱톡샵 영국 뷰티 총괄 에밀리 케인

이번 행사에는 메디큐브, 닥터 멜락신, 조선미녀, 컬러그램, 바이오힐, 믹순 등 여섯 개의 한국 브랜드가 참여했다. 현장 부스를 통한 제품 소개와 더불어 영국 현지 미디어와 크리에이터들을 대상으로 브랜드를 소개하고 협업 논의하는 시간을 가졌다. 특히 이지유, 믹순 글로벌 틱톡샵 그로스 리드가 메인 무대의 패널로 올라 영국 시장에서 관찰되는 K-뷰티 확산 흐름과 소비자 반응을 설명했으며, 닥터 멜락신은 브랜드 워크숍을 통해 참석자들에게 자신들의 제품 특성과 시장 전략을 소개하고, 각자의 브랜드와 결이 맞는 크리에이터와의 협업 기회 확보에 집중했다.

이 날 행사에서는 K뷰티가 발표 내용의 절반에 달했다. 틱톡에 따르면, 지난 6개월간 영국 틱톡샵에서 K-뷰티 및 한국 스킨케어 관련 검색이 상반기 대비 125% 증가했으며, ‘글래스 스킨(#GlassSkin)’으로 대표되는 제품 사용 루틴과 성분 중심 레이어링 트렌드가 현지에서 확산되는 흐름과 맞물리며, K-뷰티가 영국 소비자들의 스킨케어 방식에 영향을 주고 있다. #kbeauty는 영국에서 세 번째로 많이 사용되는 뷰티 해시태그로 자리 잡았고, K-뷰티 브랜드의 평균 장바구니 금액이 스킨케어 전체 평균 대비 약 35% 높은 수준으로 나타났다. 메디큐브의 ‘제로 포어 패드(Zero Pore Pads)’의 경우 검색이 400% 증가하는 등, 효능 중심 제품에 대한 관심이 콘텐츠 기반의 탐색과 결합해 확대되는 양상도 관찰됐다.

또한 뷰티 시장에서 소비자 구매 여정이 틱톡샵을 중심으로 ‘검색-학습-구매’로 재편되는 흐름도 비중 있게 다뤄졌다. 틱톡은 소비자들이 브랜드를 먼저 선택하는 대신, 각자의 피부 고민을 기준으로 크리에이터들이 만든 설명 콘텐츠를 참고해 성분·사용법·루틴을 먼저 이해한 뒤 그에 맞는 브랜드를 검색해 구매로 이어가는 경향이 뚜렷해지고 있다고 밝혔다. 이에 따라 브랜드들은 정보 제공형 콘텐츠와 실시간 소통 채널을 활용해 제품 이해를 돕고, 라이브 쇼핑을 통해 즉각적인 질의응답과 루틴 제안, 제품 구성(번들) 등을 제공하는 방식이 확산되고 있으며, 뷰티 중심 라이브 쇼핑의 경우 2025년 연초부터 지금까지 영국에서 90%에 달하는 큰 폭으로 성장했다.

관련기사

틱톡샵 영국 뷰티 총괄 에밀리 케인은 “틱톡샵에서는 사용자가 처음부터 특정 제품을 정해두기보다, 콘텐츠를 통해 발견하고 배우면서 자신에게 맞는 루틴과 제품을 찾아가는 경험이 자연스럽게 형성된다”며 “피부 고민에 맞춘 정보와 콘텐츠가 연결되면서 발견이 구매로 이어지는 흐름이 만들어진다”고 말했다.

틱톡 측은 "그 동안 다양한 방법을 통해 한국 브랜드의 틱톡샵 진출을 지속적으로 지원해 왔으며, 지난해 미국에 이어 올해는 영국을 포함해 동남아, 일본 등 더욱 확대된 글로벌 시장에서의 확장을 뒷받침할 계획"이라고 밝혔다.