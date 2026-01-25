GS25 "플레이브 상품, 두쫀쿠 제치고 검색어∙매출 모두 1위"

편의점 GS25에서 ‘두바이쫀득초코볼’을 제치고 검색어·판매량 1위에 오른 버추얼 아이돌 ‘PLAVE(플레이브)’ 협업 상품이 또 한 번 흥행 몰이에 나선다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 오는 29일 플레이브 후속 상품 3종을 선보인다고 25일 밝혔다.

플레이브는 2023년 3월 데뷔한 버추얼 아이돌로, GS25와 IP 제휴를 맺고 이달 15일부터 컬래버 빵을 시작으로 스낵, 교통카드, 굿즈 등 다양한 컬래버 상품을 출시하고 있다. 가장 먼저 출시된 ‘플레이브 빵 5종’은 출시 열흘 만에 55만 개 판매를 돌파하며 플레이브 열풍을 이끌고 있다.

GS25가 출시한 플레이버 컬래버 상품을 모델이 선보이고 있다

최신 트렌드 지표인 우리동네GS 앱에서도 2개월 연속 검색어 1위를 차지하던 ‘두바이쫀득초코볼’을 제치고, 15일부터 ‘플레이브’가 검색어 1위를 차지했다. 실제 플레이브 컬래버 빵이 본격 입고된 16일부터 24일까지 데이터를 살펴보면 플레이브 컬래버 빵 5종 매출이 두바이쫀득초코볼 매출의 3배를 뛰어넘었다.

GS25는 플레이브 컬래버 후속 상품으로 28일 ▲플레이브 군고마츄(4천200원)와 29일 ▲플레이브 꼬깔콘군옥수수(3천600원) ▲플레이브 증명사진세트(9천700원)를 선보인다. ‘플레이브 군고마츄’에는 60종의 플레이브 랜덤씰 중 1개가 동봉돼 있으며, ‘플레이브 꼬깔콘군옥수수’는 플레이브 이미지가 담긴 육각형 종이케이스 패키지에 포토카드를 포함해 소장 가치를 높였다.

‘플레이브 증명사진세트’는 빈츠, 칸쵸, 크런키 등의 초콜릿 스낵 5개와 플레이브 멤버들의 증명사진 5장이 함께 구성된 기획세트로 다가오는 밸런타인데이를 기념해 기획됐다.

관련기사

이와 함께 이달 31일까지 운영되는 플레이브 팝업스토어 8곳에도 연일 팬들의 발길이 이어지고 있다. 오픈 첫날 한 팝업스토어 점포는 전주 동요일 대비 방문 고객 수가 5배 이상 증가했으며, ▲디오라마 스탠드 ▲아크릴 스탠드 ▲캔뱃지 등 한정판 굿즈는 준비된 수량이 하루 만에 모두 소진되는 성과를 올렸다.

조성수 GS리테일 트렌드상품차별화팀 매니저는 “GS25는 플레이브 컬래버 빵을 시작으로 스낵, 교통카드, 굿즈 등 다양한 협업 상품을 선보이며 콘텐츠 컬래버를 강화하고 있다”면서 “앞으로도 다양한 IP협업을 통해 차별화된 상품으로 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.