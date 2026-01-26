NS홈쇼핑, ‘Yes NS 파트너스 데이 2026’ 개최

NS홈쇼핑은 지난 22일 더블트리바이힐튼서울 판교에서 협력사 임직원을 초청해 ‘Yes NS 파트너스 데이 2026’을 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 NS홈쇼핑이 그동안 이어온 협력사 동반성장 행사인 ‘상생포럼’을 새롭게 리브랜딩한 행사로, 협력사의 성장 과정 전반에 NS홈쇼핑이 동반자로 함께하겠다는 의미를 담아 행사명을 ‘Yes NS Partners Day’로 변경했다.

‘Yes, NS!’는 ‘Your every step, with NS!’를 뜻하는 NS홈쇼핑의 상생 지원 사업 브랜딩 슬로건이다.

협력사와 지역사회의 도전과 성장의 순간마다 NS홈쇼핑이 함께하며 내일을 향한 발걸음에 힘을 더하겠다는 의지를 담고 있다.

이날 행사에는 협력사 대표 및 임직원과 NS홈쇼핑 관계자 등 130여 명이 참석했으며, 오찬을 시작으로 대표이사 인사말, 협력사 시상, 유통 트렌드 강연, NS 상생활동 공유, 협력사 간담회 순으로 진행됐다.

협력사 시상에서는 ‘2025년 하반기 베스트상품’과 ‘2025년 품질개선 우수협력사’로 선정된 협력사들이 수상의 영예를 안았다. 특히 이번 시상에서는 대표이사와 함께 해당 상품을 담당한 MD팀장이 직접 무대에 올라 꽃다발을 전달하며, 현장에서 함께 성과를 만들어 온 파트너에게 축하와 감사의 뜻을 전해 현장형 상생의 의미를 더했다.

2026년 유통의 방향성과 대응 전략을 협력사와 함께 모색하고자 마련한 강연에서는, 전미영 트렌드코리아컴퍼니 대표가 ‘2026 유통 트렌드코리아’를 주제로 급변하는 유통 환경과 소비 트렌드에 대한 인사이트를 공유했다.

또한, NS홈쇼핑 동반성장팀이 그간 추진해 온 상생활동의 주요 성과를 공유하고, 협력사와의 동반 성장을 위한 향후 지원 방향과 계획을 소개했다. 이어진 간담회에서는 NS홈쇼핑 본부장, 팀장을 비롯한 실무진과 협력사 대표들이 한자리에 모여 현장의 의견과 제안을 나누며, 보다 실질적인 협력 방안에 대해 자유롭게 소통하는 시간을 가졌다.

NS홈쇼핑 조항목 대표는 “지난 한 해 NS홈쇼핑이 의미 있는 성과를 거둘 수 있었던 것은 현장에서 최선을 다해 주신 협력사 여러분의 노력 덕분”이라며, “유통의 본질은 결국 상품이며, 고객의 선택을 받는 좋은 상품을 만들기 위해 앞으로도 파트너사와 더욱 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.