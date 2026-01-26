SK스토아, 매각 반대 첫 총파업

SK스토아 노동조합이 회사 창사 이래 처음으로 총파업에 돌입한다. 노조는 최대주주 변경 승인 불허를 요구하며 방송미디어통신위원회를 향해 직접 행동에 나선다는 계획이다.

전국정보통신미디어노동조합연맹 산하 SK브로드밴드노동조합은 27일 오후 2시, 과천정부종합청사 방미통위 앞에서 ‘SK스토아 최대주주 변경 불허 촉구’ 기자회견과 총파업 집회를 연다. 집회에는 SK스토아지부 전 조합원이 참여한다. 이는 SK스토아 창사 이후 첫 총파업이다.

이번 집회에는 SK하이닉스, SK실트론, SK11번가, SK쉴더스, SK넥실리스 등 SK그룹 주요 계열사 노동조합과 법률·노무 전문가들이 대거 연대한다. 최무환 SK실트론노조 위원장, 고상남 SK하이닉스노조 위원장, 예병학 11번가노조 위원장 등 핵심 노조 대표들도 현장에서 매각 반대 입장을 밝힐 예정이다.

SK스토아 노조 시위 모습

노조는 이번 매각이 단순한 한 사업장의 문제가 아니라, SK그룹의 포트폴리오 리밸런싱 과정에서 방송 공공성과 책임경영이 훼손되고 있다고 주장하고 있다.

특히 재무 취약성과 경영 능력이 검증되지 않은 기업으로의 매각이 중소 협력사와 유통 생태계를 위협할 수 있다고 지적했다. 일부 협력사들이 ‘제2의 티메프 사태’를 우려하고 있다는 점도 강조했다.

SK스토아지부는 앞서 조합원 100% 찬성으로 파업을 결의했다. 이날 방미통위에는 ▲최다액출자자 변경 승인 즉각 불허 ▲차기 재심사가 예정된 2033년까지 SK텔레콤의 대주주 지위 유지 등을 담은 의견서와 전 조합원·주요 협력사들의 매각 반대 서명을 전달할 계획이다.

윤세홍 SK브로드밴드노조 위원장은 “SK텔레콤은 SK스토아를 AI형 T커머스 플랫폼으로 어떻게 성장시킬지에는 관심이 없고, 계열사 숫자를 줄이기 위한 졸속 매각만 추진하고 있다”며 “불확실성과 불안정성이 큰 라포랩스로의 매각은 불허돼야 한다”고 말했다.

이어 “오늘의 총파업을 시작으로 고객과 협력사, 조합원을 지키는 투쟁을 이어갈 것”이라며 “방미통위의 불허 판단이 나올 때까지 매일 아침·점심 릴레이 시위를 통해 매각의 부당성을 알리겠다”고 밝혔다.