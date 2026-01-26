"넷플릭스 광고 요금제로 1분 이상 시청한 국내 이용자 월 1080만명"

넷플릭스는 국내 광고주 대상으로 콘텐츠를 통해 형성된 시청자의 주목과 몰입이 시청 전반으로 이어져 광고 효과로 누적되는 흐름을 소개하는 자리를 가졌다.

지난 21일 열린 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026’ 행사에서 광고사업 부문 이춘 디렉터는 “넷플릭스의 다양한 콘텐츠 라이브러리는 시청자가 언제든지 운명적인 볼거리를 발견할 수 있도록 넓은 선택지를 제공하고, 시청자가 '직접' 선택해 시청함에 따라 각 작품은 해당 시청자만의 ‘히트작'이 된다”며 “이는 모든 시청 시간을 '프라임 타임'으로 만드는 원동력”이라고 설명했다.

광고형 요금제 역시 이러한 시청 흐름 속에서 의미 있는 시청자 기반을 형성해 왔다. 광고주가 실제로 광고가 도달하는 시청자 규모를 보다 명확하게 이해할 수 있도록 넷플릭스는, 광고형 요금제로 콘텐츠를 1분 이상 시청한 이용자를 기준으로 월간 활성 시청자 수(MAV)를 집계하고 있다.

국내 MAV는 1천80만으로 집계됐는데 시청 시간이 특정 요일이나 시간대에 국한되지 않는 환경 속에서 넷플릭스 내 모든 시청 순간은 광고 관점에서도 의미 있는 접점으로 작동하고 있다.

또한 이같은 시청 환경은 광고에 대한 높은 몰입도로도 이어지고 있다. 넷플릭스 시청자들은 광고 시청 시 업계 평균 대비 19% 더 높은 몰입도를 보였으며, 시청자 10명 중 6명은 별도의 힌트 없이도 넷플릭스에서 본 광고를 기억한 것으로 나타났다.

또한 넷플릭스 콘텐츠의 세계관과 브랜드 메시지, 타겟 소비자 사이의 접점을 파고들어 '놓칠 수 없는 문화적 순간'을 만들어낸 다양한 광고 파트너십 사례도 소개됐다. CJ제일제당, 한샘, 스텔라 아르투아, 캐치테이블은 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2와 협업해 작품이 지닌 다층적인 매력을 제품, 공간, 오프라인 이벤트 등 다양한 접점으로 확장하며 콘텐츠 시청을 브랜드 경험으로 연결했다.

아울러 한국을 넘어 글로벌로까지 확장이 가능한 파트너십 사례도 공유됐다. 기아는 전 세계 미스터리 팬들을 사로잡은 넷플릭스 영화 ‘나이브스 아웃: 웨이크업 데드맨’ 세계관을 활용한 마케팅 캠페인을 한국, 캐나다, 영국, 독일, 이탈리아, 스페인 등 총 6개국에서 진행하며, 하나의 콘텐츠를 여러 국가에서 입체적으로 활용하는 전략을 선보였다.

이와 함께 영화 ‘사마귀’와 ‘굿뉴스’를 활용한 오비맥주의 한맥은 특정 작품을 시청하는 시청자를 타겟할 수 있는 ‘싱글 타이틀 스폰서십’을 통해 비보조 인지도가 업계 평균 대비 3.7배 더 높게 상승했으며, 브랜드 호감도가 58% 상승하는 성과를 거뒀다. 넷플릭스는 이처럼 콘텐츠가 가진 주목도와 몰입도가 브랜드 경험으로 자연스럽게 확장되는 사례가 이어지고 있다고 밝혔다.

이춘 디렉터는 “넷플릭스는 다양한 콘텐츠를 통해 시청자의 일상적인 시청 흐름 속에 자리 잡은 매체로, 광고 역시 그 시청 흐름의 일부로서 기존 매체와 차별화된 효과를 제공하고 있다”며 “앞으로도 넷플릭스를 시청하는 모든 순간이 프라임 타임이 될 수 있도록 다양한 콘텐츠를 바탕으로 시청자와 광고주 모두에게 의미 있는 환경을 만들어갈 것”이라고 말했다.