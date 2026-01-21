강동한 부사장 "韓콘텐츠 지속 투자···리스크는 넷플릭스가 감당"

한국 서비스 개시 10주년을 맞은 넷플릭스가 한국 콘텐츠에 대한 지속 투자와 신진 창작 인력의 '등용문'이 되겠다는 포부를 밝혔다.

강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부문 부사장(VP)은 21일 오전 10시 서울 영등포구 여의도에 있는 호텔에서 열린 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아’ 행사에서 "지금에서야 넷플릭스를 통해 한국 콘텐츠를 접하는 국가가 있으니 이제 시작"이라며 "앞으로 한국에서 하고 싶은 이야기가 더 많이 만들어지도록 넷플릭스가 돕겠다"고 말했다.

올해 한국 스트리밍 서비스 10주년을 맞은 넷플릭스는 그간 성과를 발판삼아 앞으로의 한국 콘텐츠에 대한 장기적인 투자를 약속했다.

강동한 넷플릭스 한국콘텐츠부문 부사장 (사진=넷플릭스)

강 부사장은 "정확한 금액을 공개하긴 어렵지만 2016년 넷플릭스가 한국에 진출한 이후로 작품 개수, 종류를 확장하며 투자를 지속하는 중"이라며 "2023년 약속한 투자를 충실히 이행중이고, 앞으로도 그럴 것"이라고 강조했다.

또 "워너브라더스디스커버리와 합병 여부와 관계없이 투자는 계속될 것"이라고 했다.

아울러 넷플릭스는 한국 창작 생태계의 산업 구조와 환경에 대한 고민을 지속하는 '파트너' 역할을 강조했다. 단순 투자를 넘어 신인 창작자를 위한 기회의 문이 되겠다는 계획이다.

관련기사

강 부사장은 "최근 3년간 넷플릭스 시리즈, 영화 3편 중 1편은 신인 작가 및 감독의 데뷔작"이라며 "신진 창작 및 제작 인력을 위한 프로그램과 미쟝센 등 국내 영화제 협업을 강화하겠다"고 말했다.

이어 "넷플릭스를 통해 한국 작품이 더 큰 세상을 만나는 과정에서 리스크는 넷플릭스가 감당하고, 성과는 업계 관계자 모두와 나누겠다"고 덧붙였다.