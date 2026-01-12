美 골든글러브 2관왕 '케데헌'···메기강 "K컬처, 전 세계 관객과 공명"

넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)가 미국 '골든글로브' 시상식에서 애니메이션상과 주제가상 2관왕에 올랐다.

11일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 케데헌은 '주토피아 2', '엘리오', '귀멸의 칼날: 무한성편', '아르코', '리틀 아멜리'와 경쟁해 최우수 애니메이션 영화상(Best Motion Picture_Animated)을 받았다.

무대에 올라 트로피를 받은 매기 강 감독은 "한국 문화에 깊이 뿌리내린 영화가 전 세계 관객과 공감대를 형성할 수 있다고 믿어주신 모든 분께 이 상을 드린다"라고 소감을 말했다.

케이팝 데몬 헌터스 포스터 (사진=넷플릭스)

아울러 케데헌의 사운드트랙 '골든'은 최우수 주제가상(Best Original Song_Motion Picture)을 거머쥐었다.

‘골든’의 가창과 공동 작곡을 담당한 가수 겸 작곡가 이재는 “문이 닫혀버린 경험을 한 모든 분들께 이 상을 바치고 싶다”며 “저는 ‘거절은 방향의 전환이다’라고 말할 수 있다. 절대 포기하지 말라”고 수상 소감을 말했다.

‘케데헌’은 박스오피스 흥행상(Cinematic and Box Office Achievement) 부문 후보에도 올랐으나 수상작은 ‘씨너스: 죄인들’에 돌아갔다.

한편, 골든글로브 어워즈는 1944년부터 개최된 할리우드의 주요 시상식으로, 세계 엔터테인먼트 분야 저널리스트로 구성된 심사위원단 300여 명이 투표로 전체 28개 부문 후보, 수상작을 선정한다.