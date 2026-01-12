美 골든글러브 2관왕 '케데헌'···메기강 "K컬처, 전 세계 관객과 공명"

애니메이션상, 주제가상 수상

넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)가 미국 '골든글로브' 시상식에서 애니메이션상과 주제가상 2관왕에 올랐다.

11일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 케데헌은 '주토피아 2', '엘리오', '귀멸의 칼날: 무한성편', '아르코', '리틀 아멜리'와 경쟁해 최우수 애니메이션 영화상(Best Motion Picture_Animated)을 받았다.

무대에 올라 트로피를 받은 매기 강 감독은 "한국 문화에 깊이 뿌리내린 영화가 전 세계 관객과 공감대를 형성할 수 있다고 믿어주신 모든 분께 이 상을 드린다"라고 소감을 말했다.

아울러 케데헌의 사운드트랙 '골든'은 최우수 주제가상(Best Original Song_Motion Picture)을 거머쥐었다.

‘골든’의 가창과 공동 작곡을 담당한 가수 겸 작곡가 이재는 “문이 닫혀버린 경험을 한 모든 분들께 이 상을 바치고 싶다”며 “저는 ‘거절은 방향의 전환이다’라고 말할 수 있다. 절대 포기하지 말라”고 수상 소감을 말했다.

‘케데헌’은 박스오피스 흥행상(Cinematic and Box Office Achievement) 부문 후보에도 올랐으나 수상작은 ‘씨너스: 죄인들’에 돌아갔다.

한편, 골든글로브 어워즈는 1944년부터 개최된 할리우드의 주요 시상식으로, 세계 엔터테인먼트 분야 저널리스트로 구성된 심사위원단 300여 명이 투표로 전체 28개 부문 후보, 수상작을 선정한다.

