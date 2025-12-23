케데헌이 일으킨 K컬처 열풍..."반짝 유행 아니다”

케이팝데몬헌터스(이하 '케데헌') 애니메이션 한 편이 불러온 K컬처 인기가 반짝 유행을 넘어 세계 주류 문화로 안착했다는 분석이 나와 이목을 끈다.

김숙영 UCLA 연극공연학과 교수는 23일 서울 성동구 엔더슨씨에서 열린 ‘넷플릭스 인사이트’에서 강연을 맡아 "케데헌은 뷰티, 푸드, 패션 등 한류 열풍을 심화시켰다"며 "이는 일시적인 현상이 아닌 한류 라이프 스타일을 고착시키는 전환점"이라고 말했다.

이날 김 교수의 강연은 넷플릭스 역대 최다 조회수를 기록한 애니메이션 케데헌이 일으킨 K컬처 파급효과가 다뤄졌다. 또 K컬처를 글로벌 무대로 확산시킨 넷플릭스에 대한 이야기도 오갔다.

왼쪽부터 김태훈 칼럼니스트, 김숙영 UCLA 연극공연학과 교수, 이승은 국립박물관문화재단 상품유통전략팀 차장, 이상윤 KOTRA 한류 PM.

김 교수는 "시장조사기관 유고브(YouGov)의 조사 결과, 미국 내 최다 스트리밍 한국 드라마 상위 20편은 모두 넷플릭스에서 접할 수 있는 오징어게임, 더글로리, 킹덤 등 한국 콘텐츠"라며 "설문조사기관 2CV 조사에서도 K콘텐츠를 본 시청자 중 한국에 대한 인식이 긍정적으로 변했다고 응답한 비율 역시 미국이 8개국 중 3위를 차지했다"라고 설명했다

그러면서 "미국에서 2000년대 이후 경제난과 코로나19, 글로벌 갈등 등 불확실한 환경 속에서 성장한 이들은 이전 세대보다 상대적으로 경직된 조건에서 자라며 합리적인 소비를 중시하는 동시에 새로운 문화에는 개방적인 태도를 보이며 그에 대한 갈망을 온라인 공간을 통해 해소했다"면서 "이 같은 세대적 특성에 힘입어 K컬처는 단발적 유행을 넘어 미국 MZ세대의 일상에 자연스럽게 자리 잡을 수 있었다"고 분석했다.

강연에 이어진 토론에서 이승은 국립박물관문화재단 상품유통전략팀 차장은 "개장 전 새벽 4시부터 대기 줄에 서 있던 관람객의 이야기를 들어보면 케데헌에 나오는 호랑이 이야기를 했다"며 "지난 여름 케데헌이 공개된 직후 박물관 굿즈의 급격한 매출 상승을 기록했다"고 밝혔다.

김숙영 UCLA 연극·공연학과 교수

이상윤 KOTRA 한류PM 역시 "케데헌 등 K컬처 열풍을 타고 K뷰티, K푸드 매출이 급증했다"며 "이 인기에 힘 입어 지난 11월엔 세계 1위 소비 시장, 미국 뉴욕에서 최초로 한류 박람회를 열었다"고 말했다.

유한준 홍익대 교수와 김 교수는 K-콘텐츠 열풍의 배경으로 전 세계인을 '공동체'로 만드는 넷플릭스의 중요성을 집중하기도 했다.

유 교수는 "고대 그리스인들은 1만2천명 정도가 극장에 모여 연극을 봤다. 그러면 그 사람들이 공통의 감정 상태가 되고, 그렇게 공동체가 된다"며 "요즘은 넷플릭스 같은 OTT가 그런 역할을 한다"고 말했다.

김 교수도 "과거엔 시청자가 콘텐츠를 소비하는 데 시간 차가 있었다면 넷플릭스는 많은 사람들이 동시에 서로 공감하고 유대하는 공동체를 즉각적으로 조성하는 효과를 낸다"고 했다.