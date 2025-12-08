넷플릭스 CEO, 워너 인수 전 트럼프 대통령 만났다

테드 사란도스 넷플릭스 최고경영자(CEO)가 영화사 워너브라더스 인수를 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 회동한 것으로 알려졌다.

7일(현지시간) 블룸버그·버라이어티 등 외신에 따르면, 두 사람은 지난달 24일 백악관에서 한 시간 이상 워너브라더스 디스커버리 인수를 포함한 다양한 주제에 대해 논의했다.

사란도스 CEO는 이날 회동에서 트럼프 대통령이 넷플릭스 인수를 즉각 반대하지는 않을 것이라는 인상을 받은 것으로 알려졌다.

다만 트럼프 대통령은 최근 한 행사장에서 신중한 입장을 보였다. 그는 넷플릭스의 워너브라더스 인수에 대해 "정부 차원의 검토 절차를 거쳐야 하며, 향후 상황을 지켜볼 것"이라고 밝혔다.

사진=미국씨넷

영화 업계는 이번 인수에 대해 우려를 표하고 있다. 버라이어티에 따르면 일부 영화감독을 포함한 제작자들은 워너브라더스 매각에 반대하는 공개 서한을 발표하는 방안을 논의 중이라고 보도했다. 아울러 이들은 넷플릭스가 워너브라더스를 흡수할 경우 극장 산업의 재정 안정성이 흔들릴 수 있다고 보고 있다.

그러나 넷플릭스와 계약을 맺었거나 작업을 진행 중인 많은 제작자들이 역풍을 우려하는 분위기도 공존하고 있다.

넷플릭스는 지난 5일 워너브라더스의 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 ‘HBO 맥스’ 등 사업 부문을 720억 달러(약 106조원)에 인수한다고 밝혔다. 양사의 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으나, 규제 당국 승인과 워너브라더스 주주 동의 절차가 남아있다.

아울러 워너브라더스는 내년 3분기까지 CNN·TNT·디스커버리 등 케이블 네트워크를 포함한 방송 사업 부문을 별도 회사로 기업 분할할 예정이다.