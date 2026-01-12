'케데헌' 골든, 미국 골든글로브 주제가상 수상

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)' OST '골든(Golden)'이 미국 골든글로브 시상식에서 주제가상을 받았다.

11일(현지시각) 미국 로스앤젤레스에서 열리는 미국 골든글로브 시상식에서 케데헌은 주제가, 애니메이션, 블록버스터 부분 후보로 올랐다.

주제가 부문에서 케데헌 'Golden'은 '아바타: 불과 재'의 'Dream As One', '씨너스: 죄인들'의 'I Lied to You'와 경쟁해 최우수 주제가상(Best Original Song - Motion Picture)을 거머쥐었다.

한편, 골든글러브 어워즈는 1944년부터 개최된 할리우드의 주요 시상식 중 하나로, 전체 28개 부문 후보·수상작은 미국을 비롯해 세계 엔터테인먼트 분야 저널리스트로 구성된 심사위원단 300여명이 투표로 선정한다.