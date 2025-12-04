"혼문 체험하고 굿즈도 구매하세요"...성수서 '케데헌' 팝업 열려

비마이프렌즈는 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스 서울 공식 팝업이 3일 성수동에서 열린다고 이날 밝혔다. 이번 팝업은 작품 속 세계관을 오프라인으로 확장한 체험형 공간이다.

이번 팝업은 3개 층 전체가 하나의 세계관 체험으로 이어지는 구조다. 3층 쇼룸에서 본격 관람 전 상품 무드를 먼저 경험하고, 2층에서는 ‘How It’s Done’, ‘Soda Pop’ 등 대표 OST 테마 공간 뿐만 아니라, 다양한 전시·체험존을 통해 작품 전체 스토리에 몰입할 수 있다. 이어 1층에서는 상품 현장 수령 및 구매 후 키링·와펜 커스터마이즈 공간을 거쳐, 마지막 ‘골든 스테이지’에서 세계관 메인 서사인 ‘혼문’을 직접 완성하며 경험을 마무리할 수 있도록 설계됐다.

케데헌

또한 팝업 내부에서는 다양한 스페셜 이벤트도 진행된다. 팝업 내부를 투어하며 총 4개의 스탬프를 모으면 한정판 리워드 ‘더피 풍선’을 증정하는 스탬프 미션, 이모티콘 구매자에게 랜덤 뽑기 참여권을 제공하는 이벤트, 작품 속 캐릭터와 함께 사진을 촬영할 수 있는 포토프레임까지 다채롭게 구성됐다. 특히, 팝업 현장에 몰입감을 더해줄 디스플레이를 제공하는 삼성전자를 비롯해 카카오 이모티콘, 포토이즘 등 케이팝 데몬 헌터스의 공식 파트너사 브랜드들이 제공하는 특별한 경험도 만나볼 수 있다.

현장 운영은 팬 편의성을 극대화한 디지털 방식으로 진행된다. 팬들은 ‘비스테이지(b.stage)’로 구축된 공식 팬 커뮤니티(kpopdemonhunters.fan)에서 현장 수령 시스템을 통해 사전 구매 후 QR 교환권만으로 상품을 간편하게 받을 수 있다. 수령 과정에는 진동벨 시스템도 도입해 혼잡도를 최소화한다.

넷플릭스의 공식 파트너로서 이번 팝업 운영 총괄을 맡은 하세정 비마이프렌즈 CBO는 "K-POP의 본고장 서울에서 개최되는 만큼, K-POP 팬덤 문화의 진수를 보여줄 수 있도록 세심하게 준비했다"며 "이번 팝업은 단순 전시 공간이 아니라, 플랫폼·굿즈·현장 이벤트를 하나로 통합한 팬 경험 설계가 특징"이라고 강조했다. 이어 "글로벌 팬덤 비즈니스에서 축적한 노하우를 총동원해 작품과 팬이 더욱 깊게 연결될 수 있는 특별한 경험을 준비했으니 많은 기대 바란다"며 "앞으로도 비스테이지 기반 기술과 팬 참여형 콘텐츠를 결합해, 글로벌 팬덤 문화를 선도해나가겠다"고 말했다.