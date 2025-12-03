삼삼엠투, 윤가은 감독 ‘세계의 주인’ 릴레이 응원 상영회 동참

부동산 단기임대 플랫폼 삼삼엠투가 한국영화제작가협회상 작품상 수상작인 윤가은 감독의 영화 ‘세계의 주인’을 응원하기 위해 ‘릴레이 응원 상영회’에 참여한다고 3일 밝혔다.

‘릴레이 응원 상영회’는 영화를 본 셀럽이나 창작자, 그리고 작품의 사회적 메시지에 공감한 기업과 단체가 더 많은 관객에게 영화를 알리고자 자발적으로 개최하는 특별 상영회다.

삼삼엠투는 영화가 전달하는 ‘누구나 자신의 삶을 주체적으로 살아갈 수 있다’는 메시지에 깊이 공감하며, 이번 릴레이 응원 상영회에 참여하게 됐다.

삼삼엠투_릴레이 응원 상영회

삼삼엠투는 출장·이사·인테리어 등 다양한 이유로 임시 거주가 필요한 이용자들이 보다 편리하게 단기임대를 이용할 수 있도록 지원하고 있다. 공급이 부족했던 단기임대 시장을 활성화하며 2년 단위로 고착화된 전·월세 중심에서 벗어나 새로운 주거 문화를 만들어 가고 있다.

삼삼엠투는 올해 자립준비청년을 위한 주거지원 프로그램, 의료계열 청년들의 주거 부담을 완화하기 위한 간호대학 제휴 등 다양한 단기임대 지원 사업을 후원하며 사회적 가치 실현에도 적극 나서고 있다.

삼삼엠투 관계자는 “삼삼엠투는 영화가 전하는 메시지처럼 임시 거주가 필요한 이용자들이 보다 주체적인 삶을 선택하는데 도움을 주는 주거 솔루션으로 성장하고 있다”며 “이번 상영회를 계기로 앞으로도 독립·예술영화가 전하는 다양한 목소리에도 귀 기울이며 사회적 메시지에 공감하고 행동하는 기업으로서의 역할을 이어가겠다”고 말했다.