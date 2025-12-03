CJ CGV, ‘파주운정점’ 열어...전관 리클라이너 도입

CJ CGV가 파주 운정신도시에 지역 주민의 커뮤니티 역할을 할 새로운 영화관을 선보인다.

CJ CGV는 ‘스타필드 빌리지 운정(경기도 파주시 와동동)’ 4층에 CGV파주운정이 오는 5일 그랜드 오픈한다고 3일 밝혔다. 5일 그랜드 오픈에 앞서 3~4일에는 프리 오픈으로 관객을 만난다.

CGV파주운정은 총 5개관 464석 규모로 전 좌석 리클라이너를 도입해 관람 편의성을 높였다. CGV파주운정은 경의중앙선 운정역과 지상 2층 보행 데크로 연결돼 접근성이 좋으며, 대형 쇼핑몰을 비롯해 주거시설과도 연결돼 있어 가족 단위 고객이 편하게 방문하기 좋은 환경을 갖췄다.

CGV파주운정 전경

또한 ‘걷고 싶은 골목(LANEWAY), 머물고 싶은 광장’ 콘셉트를 적용해 로비에서 라운지와 상영관으로 이어지는 동선을 골목을 따라 걷는 듯한 여정으로 자연스럽게 연결되도록 구성했다. CGV파주운정은 영화를 상영하는 공간을 넘어, 한 편의 영화가 끝난 뒤에도 지역 주민이 머물고 대화를 나눌 수 있는 지역 커뮤니티형 영화관으로 자리잡길 기대하고 있다.

CGV는 오픈을 기념해 다양한 이벤트도 마련했다. 프리 오픈 기간인 3~4일에는 ‘나우 유 씨 미 3’, ‘윗집 사람들’, ‘나혼자 프린스’ 등 신작과 ‘원더’, ‘캐롤’, ‘라라랜드’ 등 명작을 무료로 관람할 수 있는 시사회도 진행한다. 이 밖에도 CGV파주운정 카카오톡 플러스친구 추가 시 2D 영화 1만원 관람 쿠폰, 2D 영화 3천원 할인 쿠폰, 매점 콤보 50% 할인 쿠폰 등을 선착순으로 다운로드 받을 수 있다.

CGV 권원경 서울·경기1영업팀장은 “CGV파주운정은 지역 주민의 일상을 가까이에서 살피고 연결하는 지역 생활문화 ‘큐레이터’ 역할을 수행하며, 특별한 날이 아니어도 매일의 일상 속에서 자연스럽게 들를 수 있는 지역 밀착형 영화관을 목표로 한다”며 “지역 주민이 일상의 여유를 즐기고 서로 교류하는 지역 커뮤니티형 극장으로 자리잡을 것으로 기대한다”고 말했다.