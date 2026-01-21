넷플릭스 실적은 좋은데...WBD 현금 인수에 주가 급락

넷플릭스가 시장의 예상치를 상회하는 실적을 내놓고도 투자자의 우려를 키우면서 주가는 하락하는 결과를 맞닥뜨렸다.

20일(현지시간) 넷플릭스는 지난해 4분기 매출 120억5천100만 달러, 주당순이익(EPS)은 0.56 달러를 기록했다고 밝혔다.

매출은 전년 동기와 비교해 17.6% 늘었고 영업이익은 29억5천700만 달러로 같은 기간 30% 넘게 증가했다.

EPS는 시장 예상치 0.55 달러를 소폭 웃돈다.

이같은 실적은 가입자 증가와 광고 매출 증가에 따른 것으로 보인다.

넷플릭스는 지난해 4분기 가입자가 3억2천500만 명을 넘어섰고, 광고 수익은 새해에 약 2배 가량 증가할 것으로 점쳤다.

넷플릭스(제공=픽사베이)

사업 실적과 별개로 워너브라더스디스커버리(WBD) 인수 추진은 투자자의 우려를 키웠다.

먼저 WBF 스튜디오 스트리밍 사업부를 인수하면서 720억 달러를 전액 현금 거래 방식으로 진행키로 했다. 회사는 보유 현금과 신용 기관 자금 조달을 결합한다는 계획이다.

WBD 현금 인수를 위해 자사주 매입은 당분간 중단한다는 방침이다.

콘텐츠 제작 비용 10% 확대와 함께 WBD 인수를 위한 자사주 매입 중단은 투자자들이 반기기 어려운 부분이다.

아울러 사업 성장이 본격적인 둔화 단계에 접어든 점도 피하기 어렵다. 실제 지난 1년 간 늘어난 가입자 수가 2천200만여 명에 불과한 수치를 내놨다.

넷플릭스 주가는 이날 뉴욕증시 정규 거래에서 전날보다 1.08% 하락 마감했고 시간외 거래에서 5% 가까이 떨어졌다.