넷플릭스, 美오디션쇼 '스타서치'에 실시간 투표 기능 도입

넷플릭스는 미국 오디션 쇼 '스타서치' 등 일부 라이브 콘텐츠에 실시간 투표 기능을 도입했다고 23일 밝혔다.

실시간 투표는 넷플릭스가 라이브 콘텐츠에서 처음 선보이는 인터랙티브 기능이다. TV 리모컨이나 모바일 앱 화면 터치를 통해 별점을 매기는 방식이다.

사진=넷플릭스

투표는 콘텐츠가 라이브로 공개되는 동안 진행된다. 각 프로필 당 투표는 1회로 제한되며, 시청자 선택을 받은 참가자는 오디션 다음 단계로 진출할 수 있다. 한국 넷플릭스 회원도 참여할 수 있다.

넷플릭스 관계자는 "실시간 투표는 시청자가 무엇을 볼지뿐만 아니라, (콘텐츠를) 어떻게 즐길지를 선택할 수 있는 기능으로, 시청자와 콘텐츠 간의 연결을 한층 강화해 준다"며 "'스타서치'를 시작으로 다양한 콘텐츠에서 시청자 참여를 확대할 것"이라고 밝혔다.