빙그레, 지난해 영업이익 32.7% 감소..."내수 부진 탓"

빙그레가 내수 소비 침체와 원부자재 가격 상승 여파로 지난해 수익성이 크게 꺾였다.

23일 빙그레는 지난해 연결 기준 영업이익이 883억원으로 전년(1천313억원) 대비 32.7% 감소했다고 공시했다.

매출은 1조4천896억원으로 전년(1조46천33억원)보다 1.8% 늘었지만 영업이익은 크게 줄었고 당기순이익도 569억원으로 전년(1천32억원) 대비 44.9% 하락했다.

회사 측은 지난해 매출이 내수 둔화로 인한 전반적인 소비 침체 영향으로 전년 대비 소폭 증가했으며, 원부자재 가격 상승과 통상임금 범위 확대에 따른 원가 상승으로 영업이익과 당기순이익이 감소했다고 설명했다.

빙그레 관계자는 “이는 업계 전반이 공통적으로 겪는 외부 환경 변화에 따른 것”이라며 “이런 환경에서도 경영 효율화와 제품 경쟁력 강화를 통해 실적 개선에 나설 계획”이라고 밝혔다.