빙그레, 3Q 영업익 전년比 8.8% 감소…"원부자재 가격 상승 영향"

3분기 매출 전년比 3% 증가…성수기 냉동 제품 매출 증가

유통입력 :2025/11/14 15:31

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

빙그레가 냉동 제품 매출 증가에도 불구하고 원부자재 가격 상승과 인건비 부담의 영향으로 수익성이 감소했다.

빙그레는 올해 3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 8.8% 감소한 589억원을 기록했다고 14일 공시했다. 같은 기간 매출은 3% 증가한 4천792억원으로 집계됐다.

1~3분기 누적 기준 매출은 전년 동기 대비 2.2% 오른 1조1천973억원이다. 누적 영업이익은 전년 동기 대비 24% 감소한 992억원으로 나타났다.

빙그레 CI_국문

내수 시장 매출은 9천76억원으로 전년 동기 대비 3.7% 신장했고 해외 부문은 수출 국가 다변화 등의 효과로 전년 동기 대비 11.2% 증가한 1천341억원을 기록했다.

관련기사

빙그레 관계자는 “내수 소비 침체에도 불구하고 성수기 냉동 제품 매출이 증가하면서 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 2.2% 성장했다”며 “다만 원부자재 가격 상승과 통상임금 범위 확대에 따른 인건비 부담으로 원가가 상승하면서 영업이익은 전년 대비 감소했다”고 말했다.

이어 “성수기 매출 확대와 비용 절감 노력으로 상반기 대비 영업이익 감소폭은 완화되는 추세”라고 덧붙였다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
빙그레 영업이익 3분기 매출 인건비

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

한미 3500억 달러 규모 전략적 투자 운용 방안 합의

뉴진스 멤버 전원 항소 포기…'전속계약 유효' 1심 판결 확정

벤츠, 韓에 직판제·亞구매 허브 구축…"세계 최고 고객 경험 선사"

해킹 인질된 핀테크社 "몸값 줄 돈, 보안 연구 기부하겠다"

ZDNet Power Center