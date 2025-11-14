빙그레, 3Q 영업익 전년比 8.8% 감소…"원부자재 가격 상승 영향"

빙그레가 냉동 제품 매출 증가에도 불구하고 원부자재 가격 상승과 인건비 부담의 영향으로 수익성이 감소했다.

빙그레는 올해 3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 8.8% 감소한 589억원을 기록했다고 14일 공시했다. 같은 기간 매출은 3% 증가한 4천792억원으로 집계됐다.

1~3분기 누적 기준 매출은 전년 동기 대비 2.2% 오른 1조1천973억원이다. 누적 영업이익은 전년 동기 대비 24% 감소한 992억원으로 나타났다.

빙그레 CI_국문

내수 시장 매출은 9천76억원으로 전년 동기 대비 3.7% 신장했고 해외 부문은 수출 국가 다변화 등의 효과로 전년 동기 대비 11.2% 증가한 1천341억원을 기록했다.

빙그레 관계자는 “내수 소비 침체에도 불구하고 성수기 냉동 제품 매출이 증가하면서 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 2.2% 성장했다”며 “다만 원부자재 가격 상승과 통상임금 범위 확대에 따른 인건비 부담으로 원가가 상승하면서 영업이익은 전년 대비 감소했다”고 말했다.

이어 “성수기 매출 확대와 비용 절감 노력으로 상반기 대비 영업이익 감소폭은 완화되는 추세”라고 덧붙였다.