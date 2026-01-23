붉은 행성에 새겨진 바람의 흔적, 화성 비밀 벗긴다 [여기는 화성]

유럽우주국(ESA)의 화성 탐사선 마스 익스프레스가 화성에서 독특한 침식 지형을 포착했다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 최근 보도했다.

이 사진은 화성의 거대하고 먼지가 많은 메두사 포사 지층의 일부인 에우메니데스 도르숨 산맥 북쪽 끝 부근에서 촬영됐다.

화성 표면에 펼쳐진 다양한 능선과 바람에 의해 파인 홈들을 야르당이라고도 부른다. (제공= ESA/DLR/FU Berlin)

마스 익스프레스에 탑재된 고해상도 스테레오 카메라(HRSC)는 이 지역에서 바람이 오랜 시간 깎아 만든 길쭉한 능선 형태의 ‘야르당(yardang)’ 지형을 선명하게 포착했다. 사진 속 능선들은 모두 같은 방향으로 기울어져 있으며, 왼쪽 아래에서 안쪽으로 비스듬히 휘어 들어오는 모습을 하고 있다. ESA는 이런 배열이 해당 지역의 지배적인 바람 방향을 반영한 것이라고 설명했다.

ESA는 이번에 촬영한 지역은 벨기에 영토와 맞먹는 크기라고 밝혔다. 또 이곳에서는 ‘바람에 의한 잔물결’처럼 보이는 현상이 훨씬 더 극적인 형태로 나타난 사례라고 덧붙였다. 이는 수십 ㎞에 걸쳐 조직적으로 형성된 침식 흔적으로, 동일한 물질이 반복적으로 깎여 나가며 만들어진 결과로 해석된다.

야르당 지형은 바람이 어느 방향으로 불었는지 보여준다. (제공= ESA/DLR/FU Berlin)

ESA는 이 지형이 비교적 최근에 형성됐을 가능성이 높다고 보고 있다. 과거 용암이 흐르거나 굳는 과정에서 형성된 지표 위에 다시 바람에 의한 침식 작용이 더해지면서 야르당 지형이 만들어졌을 수 있다는 것이다. 이는 화산 활동에 따른 지표 재형성이 먼저 일어난 뒤, 이후 풍식 작용이 더해지며 길고 겹겹이 쌓인 지질학적 역사가 형성됐음을 시사한다.

이 이미지는 화성이 지진이나 화산 폭발 같은 대규모 활동뿐 아니라, 바람에 의한 침식과 퇴적 과정을 통해서도 여전히 역동적으로 변화하고 있음을 보여준다. 야르당 지형은 연약한 암석을 모래바람으로 깎아낼 정도로 강력하고 지속적인 방향성 바람이 존재했다는 증거로, 스페이스닷컴은 이것이 현대 화성의 기후와 지표면 근처 환경을 이해하는 데 중요한 단서가 된다고 전했다.

또 지형 자체에서 바람의 방향을 직접 읽어낼 수 있다면, 화성의 대기 모델을 실제 환경에서 검증할 수 있고 오늘날 화성의 먼지와 모래가 어떤 방식으로 이동하는지도 보다 명확히 파악할 수 있을 것으로 전망된다고 덧붙였다.