넵튠, 비주얼 스쿼드 RPG '에르피스' 2월 5일

넵튠(대표 강율빈)은 지난 해 7월 퍼블리싱 계약을 체결한 비주얼 스쿼드 RPG ‘에르피스’를 국내에 출시할 예정이라고 23일 밝혔다.

다음 달 5일 출시되는 에르피스는 ‘마의 땅’ 심연을 향한 모험 판타지를 그린 작품이다. 이용자는 생명이 살아갈 수 없는 금지된 땅 심연을 향하는 탐험대의 대장이 되어 대마왕과 맞서는 몰입감 넘치는 오리지널 스토리를 경험할 수 있다.

고품질의 라이브 2D 일러스트와 매력적인 아트웍으로 완성한 개성 넘치는 캐릭터를 모으고 육성하고 함께 싸우는 재미 요소와 더불어 8명의 동료를 배치하고 전투의 흐름에 맞춰 주어지는 선택지를 결정함으로써 승부의 향방이 바뀌는 전략적인 전투의 재미를 추구한다.

넵튠, 에르피스 2월 5일로 국내 출시.

에르피스는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어, 원스토어, 갤럭시스토어에서 예약 및 다운로드 가능하며, 에르피스 공식 홈페이지에서는 전화번호를 통한 예약도 가능하다.

관련기사

사전예약자에게는 5성 탐험가 ‘고스트 퀸’ 캐릭터와 추가 캐릭터 획득이 가능한 ‘운명의 그림자 10장’, ‘기적의 그림자 10장’, 그리고 메인 스토리의 주인공 캐릭터 ‘아네시’ 전용 의상을 증정한다. 국내 출시를 기념해 계정을 생성하는 모든 유저에게는 ‘운명의 그림자 10장’을 추가 지급한다.

또 오는 26일부터 에르피스 네이버 라운지에서 구글 기프트 카드를 추첨하여 증정하는 사전예약 인증 이벤트도 진행할 예정이다.