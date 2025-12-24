넵튠 님블뉴런, '이터널 리턴'과 '길티기어 스트라이브' 협업 진행.

넵튠 자회사 님블뉴런은 자체 개발 PC 게임 '이터널 리턴'과 아크시스템웍스의 격투 게임 '길티기어 스트라이브'의 협업을 진행한다고 24일 밝혔다.

'길티기어'는 1998년 첫 출시된 글로벌 IP로, 시리즈 특유의 연출과 격투 시스템으로 알려져 있다. 특히 '길티기어 스트라이브'는 2021년 더 게임 어워드 최고 격투 게임상과 2022년 다이스 어워즈 올해의 격투 게임상을 수상하며 경쟁력을 인정받은 바 있다.

이번 콜라보를 통해 ▲잭 오 리 다이린 영웅 등급 스킨 ▲카이 에이든 희귀 등급 스킨 ▲엘페르트 아야 희귀 등급 스킨 등 3종의 스킨이 추가된다. 이와 함께 이모티콘, 프로필 아이템, 로비 배경, 드론 및 카메라 스킨 등 다양한 아이템도 함께 출시된다.

이용자들은 콜라보 전용 토큰 박스와 퀘스트 북(배틀패스)을 통해 해당 콘텐츠를 획득할 수 있으며, 스킨 3종을 모두 수집하면 캐릭터 테마곡 3종을 BGM으로 받을 수 있다.

콜라보 기념 이벤트도 마련됐다. 게임 내 특별 출석부를 통해 이모티콘 보상을 제공하며, 유료 재화(NP)와 연구소 데이터 박스 등 게임 내 보상도 지급한다. 누적 플레이 시간 120분을 달성할 경우 '길티기어 스트라이브'의 메인 테마곡을 BGM으로 획득 가능하다.

김승후님블뉴런 대표는 "글로벌 IP와 협력해 이터널 리턴의 글로벌 확장을 가속화하고 새로운 외부 IP와의 협업을 통해 기존 이용자들에게 신선함 선사해 나갈 계획"이라며 "'길티기어 스트라이브'는 독보적인 캐릭터성, 높은 팬 충성도, 스타일리시한 전투 연출 등이 '이터널 리턴'의 세계관과 잘 어울리고 플레이 경험을 높여 주는 등 두 IP간 큰 시너지가 기대된다"고 전했다.