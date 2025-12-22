넵튠-토스, 'HTML5 게임 챌린지' 수상작 발표…대상에 '팡팡물류센터'

넵튠(대표 강율빈)은 모바일 금융 플랫폼 '토스' 운영사 비바리퍼블리카(대표 이승건)와 공동 개최한 '토스 HTML5 게임 챌린지 with 넵튠'의 최종 수상작을 22일 발표했다.

지난 8월부터 약 3개월간 진행된 이번 공모전은 HTML5 기반의 창의적인 게임 콘텐츠를 발굴하고, 토스의 앱인앱 서비스인 '앱인토스(Apps-in-Toss)' 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다. 총 122개의 출품작이 접수됐으며, 게임의 완성도와 접근성, 창의성 등을 종합 평가해 총 8개 팀을 선정했다.

대상(상금 3천만원)은 '팡팡물류센터'가 차지했다. 이 게임은 '물류 상하차'라는 독특한 소재를 활용해 차별성을 확보했으며, 낮은 진입 장벽과 높은 완성도로 초기 이용자 유입에 강점이 있다는 평가를 받았다. 또한 시스템 확장성이 뛰어나 향후 업데이트를 통한 성장 가능성도 높게 점쳐졌다.

최우수상(상금 2천만원)에는 '동물농장 키우기'가 선정됐다. 직관적인 플레이 구조와 게임 본연의 재미를 갖춰 향후 안정적인 수익화가 기대된다는 평이다. 우수상(상금 1천만원)은 '머지 해변'에게 돌아갔으며, '주모키우기' 등 참신한 아이디어를 선보인 5개 팀은 장려상(각 200만원)을 받았다. 총상금 규모는 7천만원이다.

이번 수상작들은 현재 토스 앱 내 '전체' 탭의 '게임' 메뉴나 검색창 입력을 통해 즉시 플레이할 수 있다.

넵튠은 '무한의 계단', '고양이 스낵바' 등 자사가 보유한 모바일 게임 IP 퍼블리싱 노하우를 바탕으로, 이번 선정작들의 흥행을 위한 퍼블리싱 계약 가능성도 타진할 계획이다.

넵튠 관계자는 "이번 공모전은 참신한 아이디어를 가진 개발자들이 토스와 같은 대형 플랫폼에 콘텐츠를 선보이며 새로운 기회를 모색하는 출발점이 될 것"이라며 "앞으로도 게임 제작 문화를 활성화하고 숨은 인재를 발굴해 지원하겠다"고 전했다.