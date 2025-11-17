넵튠 팬텀, 하비와 신작 '운수좋은날' 글로벌 퍼블리싱 계약

넵튠(대표 강율빈)은 모바일게임 개발 자회사 팬텀(대표 김동준)이 글로벌 퍼블리셔 하비와 신작 '운수좋은날'의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

하비는 '궁수의 전설' 시리즈, '탕탕특공대', '카피바라 Go!' 등 글로벌 히트작을 다수 선보인 모바일게임 퍼블리셔로 팬텀은 이번 계약을 통해 하비와 '펭귄의섬', '소울즈'에 이어 세 번째 협업을 진행하게 됐다.

팬텀의 신작 캐주얼 RPG '운수좋은날'은 '운(運)'과 선택의 흐름에 따라 펼쳐지는 예측할 수 없는 전투가 특징으로 이용자들에게 매 판마다 색다른 조합과 변수로 인한 긴장감과 이에 따른 몰입감 높은 플레이 경험을 제공한다.

팬텀은 하비의 지원을 통해 최근 일부 국가에서 '운수좋은날'의 베타 테스트를 진행, 이용자 재방문율과 다운로드 전환율 모두 기대치를 상회하는 등 흥행 가능성을 확인했다. 이를 기반으로 양사는 내년 글로벌 출시를 목표로 게임 완성도를 높이기 위한 콘텐츠 확충과 마케팅 전략 수립에 나설 계획이다.

팬텀 관계자는 "운수좋은날은 팬텀 특유의 감성과 철학이 담긴 작품으로 전 세계 이용자들에게 새로운 재미를 선사할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 글로벌 시장에서 새로운 형태의 IP를 꾸준히 선보이며 팬텀만의 세계관을 확장해 나가겠다"고 전했다.

하비 관계자는 "팬텀은 펭귄의섬과 소울즈를 통해 이미 글로벌 시장에서 흥행성과 개발 역량을 모두 입증한 파트너"라며 "운수좋은날은 하비가 추구하는 감성적 경험과 대중적 재미가 조화를 이룬 작품으로 하비의 글로벌 퍼블리싱 노하우와 팬텀의 창의적 개발 역량이 다시 한번 시너지를 낼 것"이라고 밝혔다.

한편 팬텀은 지난 1월 넵튠에 인수됐다. 대표작인 '소울즈'와 '펭귄의섬'의 글로벌 누적 매출은 6월말 기준 각각 8천239만 달러(한화 1191억원), 4,천06만 달러(한화 608억원)를 기록했다.