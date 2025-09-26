넵튠, 신작 판타지 수집형 RPG ‘에르피스’ 사전 예약 실시.

넵튠(대표 강율빈)은 신작 판타지 수집형 RPG ‘에르피스’의 국내 출시를 앞두고 사전 예약을 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 사전 예약은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어, 원스토어, 갤럭시스토어 등을 통해 참여할 수 있으며 공식 홈페이지 내 전화번호 등록으로도 신청 가능하다.

글로벌 게임 개발사 쿠모미(KumoMi)가 제작한 에르피스는 탐험대의 리더가 된 주인공이 대마왕에 맞서 동료를 모으고 심연을 향해 운명적인 모험을 떠나는 스토리를 담은 판타지 수집형 RPG다.

에르피스는 최대 8명의 캐릭터 배치와 함께 선택지에 따라 승부의 방향이 바뀌는 전투 시스템을 통해 전략적 재미를 극대화한 것은 물론, 고퀄리티 아트웍과 2D 라이브 일러스트로 구현한 매력적인 캐릭터로 이용자들의 몰입감을 높인 것이 특징이다.

이 외에도 ▲캐릭터별 사이드 스토리가 담긴 ‘심연 탐험’ ▲로그라이크 방식의 ‘비밀 탐험’ ▲PvP 전투 및 길드 레이드 ▲2주 단위로 진행되는 시즌별 미니 게임 등 풍부한 콘텐츠도 마련됐다.

사전 예약에 참여한 모든 이용자들에게는 5성급 캐릭터 ‘고스트퀸’과 메인 스토리 주인공인 ‘아네시’의 전용 스킨을 비롯해 뽑기권 총 20장 등을 보상으로 지급한다.

권승현 넵튠 게임사업본부 본부장은 “에르피스는 감각적인 캐릭터 비주얼과 몰입감 있는 스토리, 전략적인 전투 시스템을 두루 갖춘 작품”이라며 “국내뿐만 아니라 대만, 홍콩, 마카오 등 RPG 장르가 강세인 지역에도 선보이는 만큼 글로벌 이용자들의 뜨거운 관심이 이어질 것”이라고 전했다.