넵튠 님블뉴런 '이터널 리턴', 건전한 게임 문화 정착 최선…"모든 수단 활용"

넵튠(대표 강율빈)은 자회사 님블뉴런(각자대표 김승후, 정욱)은 '이터널 리턴'의 건전한 게임 문화 정착을 위해 운영 정책 위반과 불법 프로그램제작 및 유통에 대한 강경 대응 기조를 유지해나갈 것이라고 9일 밝혔다.

님블뉴런은 지난 6개월간 운영 정책 위반에 대한 꾸준한 모니터링과 제재 시스템을 개선해왔다. 그 결과 7월 기준 비정상 행위 제재 건수가 전월 대비 약 40% 증가하는 등 가시적인 성과를 거뒀다. 이용자 신고와 더불어 자체적인 데이터 검증을 통해 제재 대상자를 판별해 올린 성과다.

님블뉴런 측은 이용자분들이 체감하는 정도에는 차이가 있겠지만, 제재가 꾸준히 강화된다면 플레이 환경은 반드시 개선될 것이라고 강조했다.

님블뉴런 '이터널 리턴', 2025년 5월부터 3개월간 제재 건수.

유종현 님블뉴런 대외협력팀장은 "공정한 경쟁 환경을 조성하기 위해 가능한 모든 수단을 동원하고 있다"고 밝혔다. 특히 조직적으로 대리 게임을 광고·진행하며 랭크와 점수를 올려주고 금전적 대가를 받는 행위에 대해 수사 기관과 공조해 수사를 진행했으며, 오랜 조사와 준비 끝에 여러 건 가운데 2건을 최근 검찰에 송치했다.

불법 프로그램 제작 및 유통에 대한 대응도 준비 중이다. 불법 프로그램 대응은 기술적 검출과 검증이 중요해 새로운 불법 프로그램이 발견될 때마다 탐지 방식도 지속적으로 업데이트하고 있다.

김승후 님블뉴런 대표는 "비정상 플레이 문제는 한 번에 사라지지 않지만, 다양한 대응책을 병행해 꾸준히 한 걸음씩 나아가겠다"며 "앞으로도 이용자의 의견 수렴과 함께 강력한 대응을 이어갈 예정"이라고 전했다.