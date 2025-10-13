넵튠 님블뉴런, '이터널 리턴 마스터즈 시즌8 파이널' 성료…CNJ 우승

넵튠의 자회사 님블뉴런(각자대표 김승후, 정욱)은 '이터널 리턴' e스포츠 대회 '마스터즈 시즌8 파이널'에서 CNJ 이스포츠가 최종 우승을 차지했다고 13일 밝혔다. '마스터즈 시즌8 파이널'은 '이터널 리턴' 시즌8의 최강자를 가리는 대회로, 지난 10일과 12일 양일간 진행됐다.

이번 대회에는 지난 8월부터 10월까지 온라인 예선을 통과한 상위 12개 팀이 참가했다. CNJ 이스포츠는 마지막 8라운드에서 경기 이네이트를 상대로 승리하며 우승을 확정 지었다.

대회의 MVP는 '얀'을 플레이한 CNJ 이스포츠 소속 'KCW' 정철의 선수가 선정됐다.

마스터즈 시즌8 챔피언에 등극한 충청남도의 ‘CNJ 이스포츠’

대회 기간 동안 현장에서는 미니게임, 2차 창작 굿즈를 판매하는 플리마켓 '루미아 야시장', 팬미팅 등 다양한 부대 행사가 함께 열렸다.

'이터널 리턴' e스포츠는 오는 25일 광주에서 '2025 이터널 리턴 올스타전'을 개최하며, 11월부터는 마스터즈 시즌9을 시작할 예정이다.