국민의힘 정연욱 의원 "국가유산청, 유네스코 세계유산위원회의 1년도 안 남았는데 예산 0"

2026년 부산에서 열릴 예정인 ‘유네스코 세계유산위원회 회의’가 1년도 채 남지 않은 가운데 주최기관인 국가유산청이 회의 준비를 위한 예산을 전혀 확보하지 못한 것으로 나타났다.

국회 문화체육관광위원회 소속 정연욱 의원(국민의힘)은 16일 “국가유산청이 스스로 7월부터 예산 편성에 착수하겠다고 계획해놓고도 실제로는 예산을 전혀 마련하지 않았다”며 “유치만 해놓고 손을 놓은 채, 부산시에 모든 부담을 전가하는 무책임한 행정”이라고 지적했다.

국가유산청은 올해 사용할 예산이 없다는 이유로, 국내외 홍보와 선언문 준비를 위한 연구용역 등 핵심 사업비 전액을 부산시에 넘긴 상황이다. 이에 반해 부산시는 회의 준비를 위해 자체 추경을 편성하고 독자적으로 대비를 이어가고 있다.

국민의힘 정연욱 의원(사진=지디넷코리아)

정 의원은 “예산이 확정되더라도 실제 집행 가능한 시점은 2026년 1월이나 2월로 예상되는데, 유네스코 실사단은 2026년 1월과 4월 두 차례 방문할 예정”이라며 “예산 한 푼 없이 실사단을 맞이할 것이냐, 실사를 부산시 예산으로 감당할 것이냐”고 비판했다.

회의 준비를 총괄할 예정이던 ‘준비기획단’ 역시 당초 7월 출범 계획이 있었지만, 두 달이 넘도록 구성되지 않아 기본계획 수립과 유네스코 협의 등 선행 절차가 사실상 중단된 상태다.

정 의원은 “국가행사에서 지자체가 임시 예산을 선집행하는 구조는 비정상”이라며 “주최기관인 국가유산청은 예비비 편성이나 긴급 전용 등 국가 차원의 대응책을 즉시 마련해야 한다”고 강조했다.

허민 국가유산청장은 “예비비를 책정하지 못한 것에 대해 안타깝게 생각한다”고 밝혔다.