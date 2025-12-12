넵튠 님블뉴런, PC 게임 '이터널 리턴'에 85번째 캐릭터 '미르카' 추가

넵튠(대표 강율빈)의 자회사 님블뉴런(각자대표 김승후, 정욱)은 자체 개발한 PC 게임 ‘이터널 리턴’에 85번째 캐릭터 ‘미르카’를 추가했다고 12일 밝혔다.

미르카는 군중 제어 스킬로 교전을 개시하고, 전투의 중심에서 리펄스 게이지를 축적해 기회를 만들어내는 캐릭터이다. 이터널 리턴 세계관에서 미르카는 열악한 빈민가에서 태어나 어렸을 때부터 폭력과 가난에 시달렸다. 부모마저 떠나고 미르카에게는 어린 동생 마티아스만 남게 된다. 동생을 지키고 살아남기 위해 하루하루 강해졌다. 그러던 어느 날 누군가 미르카의 영역을 침범했고 미르카는 그녀의 가장 소중한 것을 빼앗기며 ‘실험’에 참여하게 된다.

미르카는 망치 무기 타입을 사용하는 캐릭터로 탱커 혹은 전사 역할군을 담당할 수 있다. 주요 스킬로는 ▲망치를 힘껏 내려쳐 적에게 스킬 피해를 입히고 이동 속도를 감소시키는 ‘크래시 해머’ ▲전방으로 짧게 돌진해 피해를 흡수하는 보호막을 얻는 ‘리펄스 배리어’ ▲뒤로 물러난 뒤 전방으로 돌진해 스킬 피해를 입히는 ‘백스텝 러시’ ▲공중으로 도약하여 착지 시 범위 내 적에게 스킬 피해를 입히는 ‘다운버스트’ 스킬을 보유하고 있다.

님블뉴런은 이번 신규 캐릭터 미르카 출시와 함께 미르카 이모티콘 4종 및 신규 스킨 ‘악역 영애 아드리아나’를 추가했다. 또한 크리스마스를 맞이해 루미아 섬의 브리핑 룸과 성당 지역을 크리스마스 분위기로 새롭게 단장하고 지난 시즌 새롭게 선보인 이벤트 솔로 모드 ‘론울프’도 다시 시작한다.