갤럭시S26 울트라, 기본 색상 증거 포착…"이렇게 나온다"

삼성전자가 올해 초 출시할 것으로 예상되는 차세대 플래그십폰 ‘갤럭시S26 울트라’의 디자인을 확인할 수 있는 렌더링이 공개됐다.

IT매체 폰아레나는 22일(현지시간) 엑스(X) 사용자 마이클 마(@iDesigner3D)가 공개한 렌더링을 통해 갤럭시S26 울트라의 기본 색상 4개를 적용한 모습을 확인할 수 있다고 보도했다.

삼성 갤럭시S26 울트라의 기본 색상을 확인할 수 있는 렌더링이 등장했다. (사진=엑스 @iDesigner3D)

그 동안 나온 소문들을 종합하면 갤S26 울트라는 ▲블랙 ▲화이트 ▲블루 ▲코발트 바이올렛 ▲실버 섀도우 ▲핑크 골드 6개 색상으로 출시될 것으로 전망이다. 이 가운데 실버 섀도우, 핑크 골드는 기본 색상이 아닌 온라인 전용 옵션이 될 예정이다.

최근 공개된 갤럭시S26 울트라 모형 사진에서는 실버 섀도우 색상을 확인할 수 있었고, 핑크 골드 색상은 지난해 갤럭시S25 시리즈에서 온라인 전용으로 출시됐던 ‘티타늄 핑크 골드’와 유사할 것으로 예상된다고 해당 매체는 전했다.

새로운 색상 외에도 갤럭시S26 울트라는 기능적인 변화도 예고되고 있다. 후면 카메라에는 더 넓은 조리개를 갖춘 센서가 적용돼 저조도 환경에서 촬영 성능이 개선될 것으로 보인다. 여기에 시야각을 제한해 주변 사람에게 화면 노출을 줄이는 ‘프라이버시 디스플레이’ 기술도 탑재될 가능성이 제기됐다.

한편 삼성전자는 갤럭시S26 시리즈를 오는 2월 말 출시할 것으로 전망된다.