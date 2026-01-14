"갤럭시S26 플러스, 배터리·디스플레이 개선 없다"

삼성전자가 올해 초 공개할 차세대 스마트폰 모델 중 하나인 갤럭시S26 플러스가 글로벌 인증기관 TUV 목록에 등장해 주목되고 있다고 폰아레나 등 외신들이 13일(현지시간) 보도했다.

TUV 인증 목록에서 발견된 갤럭시S26 플러스의 모델 번호는 SM-S947U다. 갤럭시S26 플러스는 전작과 동일한 4천755mAh 배터리를 탑재할 전망이다. 다만 전작 출시 때와 마찬가지로 배터리 용량을 4천900mAh로 표기해 판매할 가능성이 높다.

삼성 갤럭시S26 플러스 렌더링 (사진=안드로이드헤드라인)

유선 충전은 작년 모델과 마찬가지로 45W를 유지할 것으로 전망됐다. 인증 목록에 무선 충전 사양은 없지만, 유출된 정보에 따르면 갤S26 시리즈는 기존 15W에서 25W Qi2로 향상될 가능성이 있다. 전반적으로 배터리 용량은 큰 변화라기보다는 이전 모델과 비슷한 수준이다.

디스플레이 사양도 큰 변화가 없을 전망이다. 최신 공급망 정보에 따르면, 갤S26 플러스는 전작과 동일한 6.66인치 디스플레이를 유지하며, 패널도 거의 변경되지 않은 것으로 알려졌다. 삼성은 한때 출시가 취소된 갤럭시S26 엣지에 사용될 예정이었던 새 OLED 패널도 고려했지만, 결국 검증된 갤S25 플러스 디자인을 고수한 것으로 전해졌다. 커버 글래스와 조립 부품 등 사소한 부분에서만 작년 모델과 차이가 있을 것으로 예상된다.

갤럭시S26 시리즈 렌더링 (출처=스마트프릭스)

카메라는 ▲5천만 화소 메인 카메라 ▲1천200만 화소 초광각 카메라 ▲1천만 화소 망원 카메라(3배 줌 HDR 지원 예상) ▲1천200만 화소 전면 카메라로 구성되며, 저장 용량은 최대 1TB까지 제공될 것으로 보인다. 프로세서는 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 또는 삼성 엑시노스 2600 칩이 탑재되며, 12GB 램이 제공될 것으로 전망된다.

폰아레나는 2026년 5천mAh 배터리가 되지 않는 스마트폰을 고집할 이유는 없다며 갤S26 플러스의 배터리 용량에 대해 아쉬움을 표했다. 또, 디스플레이의 경우 갤S25 플러스의 디스플레이가 훌륭했으나 큰 변화가 없다며, 갤S26 울트라에 탑재될 것으로 전망되는 화면 개인정보 보호 기능이라도 추가되면 좋겠다고 전했다.

물론, 갤럭시S26 엣지 모델 취소로 갤럭시S26 시리즈의 출시일이 지연되며 새 디자인을 선보일 여유가 없어 안전하고 익숙한 디자인으로 출시될 수 밖에 없었을 것이라며, 갤S26 플러스는 부담스러운 가격의 울트라 모델보다 훨씬 저렴하게 대화면 갤럭시 플래그십폰을 사용할 수 있는 제품이라고 설명했다.