"갤럭시S26 울트라, 색상은 6개"…온라인 전용은

삼성전자가 올해 초 공개할 예정인 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’의 전체 색상 정보가 공개됐다. IT매체 폰아레나는 20일(현지시간) IT팁스터 에반 블라스를 인용해 갤럭시S26 울트라가 총 6가지 색상으로 출시될 예정이라고 보도했다.

보도에 따르면 갤럭시S26 울트라는 ▲블랙 ▲화이트 ▲실버 섀도우 ▲스카이 블루 ▲코발트 바이올렛 ▲핑크 골드 등 6가지 색상 옵션을 제공할 전망이다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

다만 해당 목록에 온라인 전용 색상이 포함됐는지는 명확하지 않다. 폰아레나는 삼성이 출시 초기부터 이처럼 다양한 색상을 제공하는 경우가 드물다며, 일부 색상이 온라인 전용일 가능성이 높다고 전했다.

앞서 유명IT 팁스터 아이스유니버스는 갤럭시S26 울트라의 심(SIM) 카드 트레이 사진을 공개하며 “블랙, 화이트, 블루, 퍼플의 네 가지 색상 옵션이 제공된다”고 전망한 바 있다. 전해진 색상 정보들이 전반적으로 일치하는 만큼, 이번에 거론된 색상들이 최종 라인업일 가능성이 높다는 관측이 나온다.

특히 코발트 바이올렛은 최근 애플이 아이폰17에서 퍼플 계열 색상을 선보일 것으로 알려진 가운데, 삼성 역시 퍼플 색상을 도입할 수 있다는 점에서 주목된다.

종합하면 갤럭시S26 울트라의 기본 색상은 ▲블랙 ▲화이트 ▲스카이 블루 ▲코발트 바이올렛이 될 가능성이 크며, ▲핑크 골드와 ▲실버 섀도우는 온라인 전용으로 제공될 가능성이 높다는 분석이다.

한편, 갤럭시S26 울트라는 색상 외에도 성능 개선이 주요 관전 포인트로 꼽힌다. 업계에서는 충전 속도가 전작 45W에서 65W로 향상될 가능성이 제기되며, 시야각을 제한해 주변 사람에게 화면 노출을 줄이는 ‘내장형 프라이버시 스크린’ 디스플레이 기술 적용 가능성도 거론된다. 배터리 용량 역시 기존 5000mAh에서 소폭 늘어날 것으로 전망된다.