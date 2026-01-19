갤럭시S26 울트라, 4개 색상 제공…"퍼플 추가"

삼성전자가 올해 초 공개할 것으로 예상되는 차세대 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’의 색상 정보가 나왔다.

IT매체 폰아레나는 18일(현지시간) 유명 IT 팁스터 아이스유니버스의 주장을 인용해 갤럭시S26 울트라의 색상 옵션이 일부 공개됐다고 보도했다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

아이스유니버스는 엑스(X)를 통해 “갤럭시S26 울트라의 심(SIM) 카드 트레이에는 블랙, 화이트, 블루, 퍼플의 네 가지 색상 옵션이 제공된다”고 밝히며 관련 사진을 공개했다.

폰아레나는 해당 색상의 명칭이 ▲블랙 섀도우 ▲화이트 섀도우 ▲갤럭시 블루 ▲울트라 바이올렛으로 전해졌다고 덧붙였다.

사진=아이스유니버스 엑스 @UniverseIce

기본 색상인 블랙·화이트·블루에 퍼플 계열 색상이 새롭게 추가되면서 소비자 선택 폭이 넓어질 전망이다. 특히 퍼플 색상은 최근 다시 트렌드로 떠오르는 분위기다. 작년 애플 아이폰17에도 라벤더 색상이 출시된 바 있다.

다만 이번에 공개된 색상은 삼성전자가 추후 선보일 가능성이 있는 온라인 전용 색상 옵션은 포함되지 않은 것으로 보인다. 더 밝거나 개성 있는 색상을 원하는 소비자라면 온라인 전용 모델 공개를 기다려야 할 것으로 예상된다. 실제로 지난해 갤럭시S25 울트라의 경우 삼성전자 공식 웹사이트를 통한 온라인 구매 시 그린과 핑크 등 추가 색상이 제공된 바 있다.

한편, 갤럭시S26 울트라는 색상 외에도 성능 개선이 주요 관전 포인트로 꼽힌다. 업계에서는 충전 속도가 전작 45W에서 65W로 향상될 가능성이 제기되며, 시야각을 제한해 주변 사람에게 화면 노출을 줄이는 ‘내장형 프라이버시 스크린’ 디스플레이 기술 적용 가능성도 거론된다. 배터리 용량 역시 기존 5000mAh에서 소폭 늘어날 것으로 전망된다.