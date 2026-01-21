갤럭시S26과 함께 나올까…삼성 Qi2 마그네틱 배터리팩 유출

삼성전자가 올해 초 공개할 예정인 갤럭시S26 시리즈와 함께 출시될 것으로 보이는 Qi2 기반 마그네틱 무선 충전 배터리가 공개됐다.
독일 IT 매체 윈퓨처는 20일(현지시간) 삼성 ‘EB-U2500’으로 추정되는 마그네틱 무선 충전 보조배터리 이미지가 유출됐다고 보도했다.
보도에 따르면 해당 제품은 5천mAh 용량을 갖췄으며 최대 20W 고속 충전을 지원한다. 가격은 59.90유로(약 10만원)로 알려졌다. 제품 후면에는 접이식 거치대가 적용돼 충전 중에도 스탠드 형태로 사용할 수 있는 점이 특징이다.
또 USB 타입C 포트를 탑재해 유선 충전도 지원하며, USB 파워 딜리버리(PD)와 퀄컴 퀵 차지 호환도 가능할 것으로 전해졌다.
관련기사
- 갤럭시S26 울트라, 충전속도 얼마나 빨라질까2026.01.10
- "갤럭시S26 울트라, 충전속도 빨라진다…60W 지원"2025.09.24
- "갤럭시S26 울트라, 색상은 6개"…온라인 전용은2026.01.21
- 지난해 대기업 자사주 소각 21조원…삼성전자 '최다'2026.01.21
삼성전자의 신형 마그네틱 무선 배터리팩은 지난해 말 무선전력위원회(WPC) 데이터베이스에 등록된 사실이 알려지며 관련 출시 가능성이 거론된 바 있다.
이번 유출을 통해 갤럭시S26 시리즈가 별도의 자석 내장 케이스 없이도 마그네틱 부착을 지원할 수 있다는 전망에 힘이 실린다. 이에 따라 갤럭시S25처럼 특정 마그네틱 케이스를 별도로 구매해야 했던 불편이 개선될지 주목된다.