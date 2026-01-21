지난해 대기업 자사주 소각 21조원…삼성전자 '최다'

시가총액 상위 500대 기업 지난해 자사주 소각 규모가 21조원에 육박한 것으로 나타났다. 자사주 소각을 의무화하는 ‘3차 상법 개정안’을 대비한 조치로 풀이된다. 삼성전자가 3조원대로 가장 많았고, HMM, 고려아연, 메리츠금융지주가 뒤를 이었다. 같은 기간 자사주 처분도 3조원에 달했다.

21일 기업데이터연구소 CEO스코어가 2025년 말 기준 시가총액 상위 500대 기업 중 신규 상장사를 제외한 479곳의 지난해 자기주식 소각·처분 현황을 조사한 결과, 지난해 자사주 소각은 80개 기업이 20조 9천955억원어치, 처분은 108개 기업이 3조 1천273억원 어치를 집행했다.

(사진=CEO스코어)

기업별로는 삼성전자가 3조487억원 어치를 소각해 1위를 차지했다. 이는 전체 자사주 소각의 14.5%에 해당하는 규모다.

이어 HMM이 주주가치 제고 목적으로 자사주 2조 1천432억원 어치를 매입해 전량 소각했고, 경영권 분쟁중인 고려아연도 전년도에 매입한 2조원 규모 자사주 중 1조 8천156억원 어치를 지난해 소각했다.

뒤이어 메리츠금융지주(1조 5천517억원), KB금융(1조200억원), 삼성물산(9천322억원), KT&G(9천263억원), 현대차(9천160억원) 순으로 자사주 소각 규모가 컸다.지난해 자사주 처분은 108개사, 3조 1천273억원이었으며, 이 중 64.7%(2조245억원)는 임직원 보상을 위한 처분이었다. 현대자동차가 5천302억원으로 가장 많았고, 삼성전자(3천429억원)와 SK하이닉스(3천76억원)가 그 뒤를 이었다.

자금 조달 목적의 자사주 처분도 7천295억원(23.3%)이나 됐는데, 롯데지주가 1477억원 규모의 자사주를 롯데물산에 처분한 게 대표적이다. 지난해자사주취득 규모 역시 102곳에 21조원에 달했다. 삼성전자가 8조 1천884억원으로 가장 많았고, HMM(2조1천432억원), KB금융(1조 4천800억원), 메리츠금융지주(1조 3천173억원), 신한지주(1조 2천500억원), 셀트리온(8천437억원), 하나금융지주(7천538억원), 현대차(7천48억원), 기아(7천억원) 순으로 많았다.

(표=CEO스코어)

자사주 보유 비율(보통주 기준)은 신영증권이 가장 높았다. 지난해 신영증권의 자사주 보유 비율은 전체 발행주식 51.23%에 달해 조사 대상 기업 중 유일하게 50%를 넘겼다. 뒤이어 부국증권(42.73%), 한샘(29.46%), SNT다이내믹스(28.94%) 순으로 자사주 보유 비율이 컸다.