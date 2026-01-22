넷마블 '킹오브파이터 AFK', 신규 파이터 '크로닌' 업데이트

넷마블(대표 김병규)은 캐릭터 수집형 모바일 RPG '킹 오브 파이터 AFK'에 신규 파이터 '크로닌'을 추가했다고 22일 밝혔다.
크로닌은 앙헬과 팀을 맺고 킹 오브 파이터(KOF)에 참전한 수수께끼 청년 콘셉트의 파이터다. 고글과 망토를 트레이드 마크로 한 개성적인 외형이 특징이며, '쇄도' 시너지를 보유하고 있다. 이 파이터는 다음달 4일까지 진행되는 픽업 이벤트를 통해 획득 가능하다.
또 같은 기간 크로닌과 동일한 시너지를 보유한 파이터를 획득할 수 있는 시너지 픽업 이벤트도 함께 진행된다. 아울러 오는 26일부터 30일까지는 레전드 서포터 '앨리스 크라이슬러'를, 오는 29일부터 2월 11일까지는 레전드 펫 '크롬'과 '조이'를 만날 수 있다.
킹 오브 파이터 AFK는 SNK 대표 격투 게임 지적재산(IP)을 기반으로 제작된 캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG다. 복고풍 그래픽과 현대적 아트워크의 조화, 그리고 성장 및 경쟁 콘텐츠가 특징이다.
관련기사
- AI기본법 시행…넥슨·엔씨·넷마블, 게임업계 대응은?2026.01.22
- 넷마블 '뱀피르', 이날 저녁 7시 라이브 방송…신규 셔플링 시스템 예고2026.01.16
- 넷마블, ‘일곱 개의 대죄: 오리진’ 출시 3월로 연기…"완성도 제고 주력”2026.01.16
- 넷마블, 구로 사옥 '지타워' 매각 가시화…우선협상대상자에 지베스코자산운용2026.01.06