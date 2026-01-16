넷마블 '뱀피르', 이날 저녁 7시 라이브 방송…신규 셔플링 시스템 예고

넷마블(대표 김병규)은 뱀파이어 컨셉 MMORPG '뱀피르'에 라이브 방송을 통해 새로운 방식의 셔플링 시스템을 선보일 예정이라고 16일 밝혔다.

라이브 방송은 이날 오후 7시부터 진행된다. 권이슬 아나운서가 출연해 서버 그룹 셔플링을 실시한다. 서버 그룹 셔플링은 쟁탈전과 게헨나 전장 매칭 서버를 결정하는 방식으로 게임 핵심 콘텐츠와 직결되는 요소라고 회사 측은 설명했다.

새롭게 도입되는 이 시스템은 직전 두 차례 쟁탈전 승패 기록을 기준으로 서버를 분류한다. 다이아·플래티넘·골드 총 3개 티어 그룹으로 나눈 뒤, 동일 티어 내에서 추첨을 통해 대진을 결정하는 방식이다. 또한 기존 1대1대1 매칭 구조에서 1대1 대전 방식으로 개편되며, 보다 공정하고 균형 잡힌 경쟁 환경을 제공할 예정이다.

이를 통해 비슷한 전력 서버가 서로 맞붙게 된다. 상위 티어 그룹은 강자 간 대결이 예상되는 만큼 쟁탈전과 전초전 진행 시 추가 다이아 보상이 지급된다.

이 밖에도 티어 그룹 구분에 대한 변별력을 높이고 지속적인 매칭 변화를 위해 셔플링 주기가 2주 단위로 단축된다. 매칭 서버가 1대1로 변경됨에 따라 거래소 물량이 적어질 수 있는 불편함이 없도록 4개 매칭 서버로 거래소가 운영될 예정이다. 이번 셔플링 결과는 오는 21일부터 적용된다.