넷마블, 2026년 자체 IP·플랫폼 확장 '총공세'

넷마블이 지난해 신작 흥행에 따른 가파른 실적 반등을 바탕으로, 2026년 본격적인 플랫폼 및 IP(지식재산권) 확장에 나선다.

단순 모바일 시장을 넘어 PC와 콘솔까지 아우르는 멀티 플랫폼 전략과 자체 IP 강화를 통해 글로벌 게임 시장에서 영향력을 공고히 한다는 계획이다. 넷마블의 이 같은 공격적인 행보는 지난해 달성한 견조한 실적이 뒷받침하고 있다.

2일 넷마블 IR 자료에 따르면 지난해 3분기 기준 연결 기준 누적 영업이익은 2천417억원으로 집계됐으며, 이는 전년도 연간 영업이익인 2156억원을 이미 3분기 만에 넘어선 수치다.

넷마블 신작 액션 RPG '몬길 스타 다이브'.

실적 견인 주역으로는 ‘RF 온라인 넥스트’, ‘세븐나이츠 리버스’, ‘뱀피르’ 등 자체 IP 신작들이 꼽힌다.

특히 ‘세븐나이츠 리버스’와 ‘뱀피르’는 3분기 전체 매출에서 각각 12%와 9%를 차지하며 매출 순위 1, 2위를 기록했다. 이를 통해 그간 넷마블의 약점으로 지적됐던 외부 IP 의존도 우려를 상당 부분 해소했다는 평가가 나온다.

올해 넷마블은 이러한 상승세를 이어가기 위해 장르와 플랫폼을 고루 갖춘 대규모 신작 라인업을 가동한다. 올해 내 출시가 예정된 작품은 ▲스톤에이지 키우기 ▲일곱 개의 대죄: 오리진 ▲쏠: 인챈트 ▲몬길: 스타다이브 ▲나 혼자만 레벨업: 카르마 ▲프로젝트 옥토퍼스 ▲이블베인 ▲샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 등이다.

넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진'.

넷마블은 지난해 11월 출시한 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브’를 기점으로 ‘이블베인’ 등 신작들을 통해 PC와 콘솔 시장 공략을 가속화하고 있다.

장르 측면에서도 글로벌 시장의 트렌드를 적극 반영했다. 로그라이트 액션 RPG 장르인 ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’와 협동 액션 게임인 ‘이블베인’ 등이 대표적이다.

넷마블 '나혼자만 레벨업: 카르마'

IP 포트폴리오 역시 ‘몬길: 스타다이브’와 ‘스톤에이지 키우기’ 등 자체 IP는 물론, ‘일곱 개의 대죄: 오리진’과 ‘샹그릴라 프론티어’ 등 글로벌 대형 IP를 고르게 배치해 내부와 외부의 균형을 맞췄다.

넷마블 관계자는 “올해 신작들의 성과에 힘입어 내년에도 다양한 플랫폼과 장르의 신작들을 출시하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화하며 포트폴리오 확장을 가속화할 것”이라고 말했다.