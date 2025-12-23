넷마블 '세븐나이츠 리버스', 신규 영웅 3종 업데이트

넷마블은 수집형 RPG ‘세븐나이츠 리버스’에 신규 전설 영웅 3종을 추가하는 업데이트를 실시했다고 23일 밝혔다.

먼저 ‘투전승불 손오공’은 방어덱 딜러로, 자신에게 분신 버프를 부여해 강화된 스킬을 사용한다. 공격력에 비례해 방어력이 증가하며 스킬 1회 발동 시 모든 아군의 생명력을 공격력의 일정 비율만큼 회복시키는 점이 특징이다.

이와 함께 합성으로만 획득 가능한 (구)세븐나이츠에 신규 영웅 2종이 추가됐다.

‘인연의 수정룡 밀리아’는 마법형 영웅을 팀에 많이 배치할수록 강해지는 캐릭터다. 마법형 아군 3명 배치 시 일정 피격 횟수 이후 적에게 고정 피해와 함께 쿨타임을 증가시키는 ‘수정 결정’ 스킬을 보유하고 있다.

‘혹한의 강자 겔리두스’는 강화된 빙결 효과 ‘빙극’을 핵심으로 활용하는 캐릭터다. 빙극 상태의 적은 일정 시간 행동할 수 없고, 이 대상을 공격할 시 효과가 해제됨과 동시에 최대 생명력의 일정 비율만큼 방어 무시 피해를 입힌다.

영웅의 잠재 능력이 추가되고 성장 던전 난이도가 확장됐다. 이용자들은 영웅별 공격력·방어력·생명력 중 원하는 스탯을 선택해 성장시킬 수 있다. 이에 활용되는 성장 재화는 확장된 성장 던전 난이도에서 수급할 수 있다.

레이드 부스터 모드를 추가해 이용자가 선택한 배수만큼 입장 재화를 소모하고 그에 상응하는 보상을 획득할 수 있도록 했다.

넷마블은 다음달 22일 세븐나이츠 리버스를 에픽스토어에 출시한다. 아울러 위시리스트 마일스톤 이벤트를 진행할 예정이다. 위시리스트 달성 수에 따라 열쇠 상자 30개, 영웅 소환 이용권 50개, 펫 소환 이용권 50개, 전설 영웅 소환권 II 등 누적 보상을 지급할 예정이다.

이 외에도 업데이트를 기념한 ‘2025 세나 페스티벌 소환 이벤트’를 진행한다. 이용자들은 신규 (구)세븐나이츠 영웅 2종을 포함한 위시 영웅을 선택해 소환에 참여할 수 있다.