넷마블 '세나 리버스', 오프라인 축제서 2026년 로드맵 공개

넷마블(대표 김병규)은 지난 14일 서울 잠실 DN 콜로세움에서 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'의 오프라인 이용자 행사 '2025 세븐나이츠 페스티벌'을 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 사전 프로그램과 메인 프로그램으로 나뉘어 진행됐으며, 현장에는 이용자 300여명이 참석했다. 사전 프로그램은 '세븐나이츠' IP 기반의 굿즈 스토어와 포토존, IP 히스토리 전시존 등으로 구성됐다.

성우 남도형의 사회로 진행된 본 행사는 에반과 카린의 모험을 그린 뮤지컬 공연으로 시작됐다. 이어 주요 캐릭터들의 코스프레 쇼와 함께 성우 김인, 정재헌, 김혜성, 성완경이 참여한 성우쇼가 진행됐다. 이들은 각자 맡은 캐릭터의 연기와 시네마틱 더빙을 현장에서 선보였다.

행사 2부에서는 김정기 넷마블넥서스 총괄 PD 등 개발진이 무대에 올라 2026년 상반기 업데이트 로드맵을 발표했다. 개발진은 실시간 결투장, 미니게임, 시나리오 등 개발 중인 신규 콘텐츠 정보를 공유했다. 또한 사황 손오공, (구) 세븐나이츠 밀리아, 겔리두스, 다크나이츠 브란즈·브란셀, 팔라누스 등 신규 영웅 5종의 라인업도 함께 소개했다.

이날 현장에는 김정민 넷마블넥서스 대표도 등장해 룰렛 이벤트를 통해 스킬 강화석, 영웅 소환 이용권 등 게임 내 재화를 선물하기도 했다. 행사는 가수 Elum의 OST '언젠가 그리울 일곱 번째 계절' 라이브 공연으로 마무리됐다.

넷마블 관계자는 "이번 행사는 세븐나이츠 IP를 아껴주신 이용자와 직접 소통하고 감사를 전하고자 마련됐다"며 "참여해주신 모든 이용자분들에게 감사드리며, 앞으로도 팬들과 호흡하며 더욱 발전하는 세븐나이츠 리버스가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.