크래프톤, 'AI 전략가' 설창환 전 넷마블 부사장 영입

크래프톤이 넷마블에서 AI(인공지능) 사업을 총괄했던 설창환 전 부사장을 영입하며 AI 기술 도입에 속도를 낸다.

크래프톤은 10일 설창환 전 넷마블 부사장을 신설 조직인 '스튜디오 서포트' 본부장으로 선임했다고 밝혔다.

설창환 신임 본부장은 카이스트 전산학과를 졸업하고 넷마블에서 약 14년간 재직한 기술 전략 전문가다. 그는 넷마블에서 게임 서비스 개발실장, AI 조직인 '콜럼버스 센터' 최고기술책임자(CTO), AI·테크랩장 등을 역임하며 AI 기술 전략과 연구개발(R&D)을 총괄해왔다.

설창환 본부장

설 본부장이 이끄는 '스튜디오 서포트' 본부는 크래프톤 산하 크리에이티브 스튜디오의 게임 개발 효율성과 품질을 높이기 위해 신설된 조직이다. 해당 본부는 각 스튜디오가 창의적인 제작에 집중할 수 있도록 기술 및 게임 개발 역량을 유연하게 지원하는 역할을 수행한다.

관련기사

이번 영입은 크래프톤이 선언한 'AI 퍼스트' 전략의 연장선으로 풀이된다. 현재 크래프톤의 AI 연구 및 원천 기술 개발은 이강욱 AI 본부장이 이끌고 있으며, 설 본부장은 확보된 AI 기술을 실제 제작 환경에 적용하고 프로세스를 혁신하는 역할을 맡을 것으로 보인다.

크래프톤 관계자는 "설 본부장은 AI 기반 기술 전략과 대규모 제작 환경에 대한 깊은 전문성을 갖춘 리더"라며 "AI 기반 개발 고도화와 프로세스 혁신을 이끌어 각 스튜디오가 보다 창의적인 제작에 집중할 수 있는 환경을 마련할 것으로 기대한다"고 전했다.