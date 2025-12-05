크래프톤, 'AI 펠로우십' 4기 모집...12월 5일부터 22일까지 서류 접수

크래프톤(대표 김창한)은 AI 인재 양성 프로그램 ‘크래프톤 AI 펠로우십(KRAFTON AI Fellowship Program)’ 4기를 모집한다고 5일 밝혔다.

크래프톤 AI 펠로우십은 크래프톤이 AI 핵심 인재 양성을 위해 2022년부터 운영해온 장학 프로그램이다. 대한민국 및 해외 대학교 학부생이라면 누구나 지원할 수 있다. 전형 절차는 ▲서류 접수 ▲1차 온라인 시험 ▲2차 오프라인 시험 및 설명회 ▲3차 구술 대면 면접 순이며, 각 전형은 AI 이론부터 응용 기술에 이르는 최상급 난이도의 문제로 구성된다. 서류 접수 기간은 오늘부터 22일까지며, 엄격한 심사를 거쳐 최종 5명 내외로 선발할 계획이다.

최종 선발자는 새해 6월부터 8월까지 크래프톤 AI에서 진행하는 연구 인턴십 프로그램 ‘크래프톤 AI 리서치 인턴십(KRAFTON AI Research Internship)’에 참여한다. 인턴십 기간에는 국내외 AI 분야 유명 교수진과 크래프톤 AI 소속 연구진의 지도를 받으며 연구를 수행하고 관련 논문을 작성하게 된다. 머신러닝 분야 주요 국제 학회에 논문을 제출하고, 해당 논문이 1저자 또는 공동 1저자로 통과될 경우 학회 참가비 및 경비를 지원받는다. 또한 장학생 전원에게는 연구 장학금 1천만원이 지급되며 인턴십 기간 동안 정직원 수준의 급여가 제공된다.

크래프톤 AI는 2022년 설립 이후 게임 본연의 재미를 높이고 게임 개발의 효율성을 향상하기 위해 언어 모델(LM), 멀티모달, 강화학습(RL), 생성형 AI, 데이터 기반 AI 등 5가지 핵심 AI 분야를 중심으로 연구를 이어오고 있다. 또한 올해 세계 3대 AI 학회인 NeurIPS, ICML, ICLR에 총 15편의 논문을 등재하며 글로벌 수준의 연구 경쟁력을 입증했다는 평가다.

이강욱 크래프톤 AI 본부장은 “크래프톤은 AI 펠로우십 프로그램을 통해 장학생들에게 양질의 교육과 멘토링, 현장 실무 경험 등 체계적이고 전문적인 성장 기회를 제공하고 있다”며 “AI 분야에서 정상급 인재로 커리어를 키우고자 하는 학생들의 많은 지원을 바란다”고 전했다.

한편, 크래프톤 AI 펠로우십 1~3기 장학생들은 지난 3년간 총 9편의 논문을 작성했으며, 이 중 6편이 ICML과 ICLR에 게재되는 성과를 거뒀다. 특히 2기 장학생이 1저자로 참여한 논문이 ICLR Spotlight(글로벌 수준 AI 연구 역량 입증 상위 약 5% 논문에게 주어지는 특별 발표 기회)로 선정된 바 있다.