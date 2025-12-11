넷마블(대표 김병규)은 모바일 MMORPG ‘리니지2 레볼루션’의 9주년 업데이트 사전등록을 시작하고 최상위 등급인 ‘ZR’ 신규 변신체를 추가하는 등 업데이트를 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 9주년 대규모 업데이트는 오는 29일로 예정돼 있으며, 이용자들은 새롭게 선보이는 신규 클래스 ‘데스나이트’와 신서버, 9주년 이벤트 등을 만나볼 수 있다.

넷마블은 사전등록에 참여한 이용자들에게 ▲듀얼 클래스 초기화권 1장, 듀얼 스톤 160개 ▲LR 등급 16강 변신체 선택상자 ▲축복받은 변신체 강화주문서 100개 등 30만 원 상당의 특급 보상을 제공한다.

넷마블 리니지2 레볼루션, 9주년 업데이트 사전등록 시작.

29일 추가되는 신서버에서 플레이하는 이용자들을 위한 전용 혜택도 마련된다. 해당 서버에서 플레이하는 이용자들은 ▲최소 레드다이아 10만 개 획득 보장 ▲접속만 해도 LR등급 15강 변신체 선택상자 ▲신서버 전용 눈꽃 기사단 코스튬을 획득할 수 있다.

관련기사

또한 같은 날 신규 클래스 ‘데스나이트’ 출시 기념으로 꾸준히 접속만 해도 ▲안젤라 자수정 무기 코스튬 ▲희귀 솔라리오스 UR등급 완성 상자 ▲소환상자 뽑기권 100개 ▲데스나이트 기념! 레드다이아 1만개 상자를 획득할 수 있다.

한편, 12월을 맞아 9주년 대규모 업데이트의 일환으로 이번에 추가된 ‘ZR’ 등급 변신체는 기존 ‘LR’ 변신체보다 높은 등급으로 강력한 능력치를 보유하고 있다. <리니지2 레볼루션>의 변신체는 게임 내에서 캐릭터가 일정 시간 동안 다른 모습으로 변신해 능력치와 스킬을 사용하는 시스템으로, ‘ZR’ 등급 변신체는 근거리와 원거리를 전환하며 전투를 펼칠 수 있는 것이 특징이다.