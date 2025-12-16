넷마블, 10년 연속 '대한민국 100대 브랜드' 선정…전년비 5단계 상승

넷마블(대표 김병규)은 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 '2025년 대한민국 100대 브랜드'에 10년 연속 선정됐다고 밝혔다.

'대한민국 100대 브랜드'는 브랜드스탁이 개발한 가치 평가 모델 BSTI(Brand Stock Top Index)를 기반으로 국내 상위 100개 브랜드를 선정하는 인증 제도다. 평가는 브랜드 주가 지수(70%)와 정기 소비자 조사 지수(30%)를 합산해 이뤄진다.

이번 조사에서 넷마블은 BSTI 총점 851.3점(1천점 만점)을 기록하며 41위에 올랐다. 이는 전년 대비 5단계 상승한 순위로, 지난 2016년 첫 진입 이후 10년 연속 선정이다.

넷마블 사옥 지타워

넷마블은 올해 '세븐나이츠 리버스', '뱀피르', 'RF 온라인 넥스트' 등 자체 IP(지식재산권) 기반의 신작을 선보였다. 또한 독일 '게임스컴', 일본 '도쿄게임쇼', 브라질 '브라질 게임쇼' 등 글로벌 주요 게임 행사에 참가하며 해외 시장 공략에 나섰다.

특히 도쿄게임쇼에서는 창사 이래 최초로 단독 부스를 운영하며 '일곱 개의 대죄: 오리진', '몬길: 스타다이브' 등 차기작을 공개하고 이용자 소통을 강화했다.

한편, 넷마블 계열사인 코웨이 또한 이번 조사에서 전체 34위를 기록, 17년 연속 '대한민국 100대 브랜드'에 이름을 올렸다.