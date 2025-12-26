넷마블 ‘킹오브파이터AFK’, 신규 파이터 '오로치 셸미' 업데이트

넷마블(대표 김병규)은 캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG ‘킹오브파이터AFK’에 신규 파이터를 추가했다고 26일 밝혔다.

이번에 선보이는 오로치 사천왕 ‘오로치 셸미’는 뇌격을 다루는 강력한 파이터다. KOF ’97에서 오로치 부활을 위해 격투가들을 압박했던 설정을 기반으로 존재감을 드러낸다.

오로치 셸미는 새해 1월 7일까지 진행되는 픽업 이벤트를 통해 얻을 수 있다. 같은 기간 ‘시너지 픽업’도 함께 진행해 동일 계열의 잠식 시너지 파이터를 보다 쉽게 획득 가능하다.

사진=넷마블

연말 기념 테마 이벤트도 준비됐다. ‘럭키엘피’는 오는 29일부터 새해 1월 1일까지 운영되며 레전드 서포터 ‘보탄’을, ‘새해로 가는 길’ 이벤트는 새해 1월 1일부터 14일까지 진행되며 레전드 펫 ‘라이코’와 ‘위시 캐쳐’를 만나 볼 수 있다.

이 중 라이코는 오로치 셸미를 모티프로 한 귀여운 신규 레전드 펫으로, 이번 이벤트를 통해 첫 선을 보였다.

정식 서비스 100일 기념 이벤트도 진행 중이다. 새해 1월 7일까지 운영되는 ‘100만 루비 파티 출석부’를 통해 이용자는 매일 접속만으로 총 100만 루비를 획득할 수 있다. 오는 31일까지는 ‘100일 기념 쿠폰’을 사용 가능하다. 공식 포럼에서 쿠폰 번호를 확인할 수 있으며, 주요 보상으로 레전드 파이터 ‘오로치 이오리’를 얻을 수 있다.